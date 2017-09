Correctie: Damrak blijft dicht bij huis

Donderdag 21 september 2017 18:53 Markt verwerkt rentebesluit Federal Reserve.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag vrijwel vlak gesloten. De AEX index sloot vlak op 528,47 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,1 procent.De handelsdag stond grotendeels in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag nabeurs werd gepubliceerd. "Janet Yellen was gisteren in haar persconferentie vrij duidelijk over het beleid van de komende tijd. Waar centrale bankiers normaliter zo vaag mogelijk hun hints in de toespraak verstoppen, was de Fed ditmaal recht voor zijn raap", reageerde online broker Lynx."In oktober wordt al begonnen met het afbouwen van de enorme balans van 4.500 miljard dollar. Deze is ontstaan na het opkoopprogramma van de centrale bank in nasleep van de financiële crisis. Een dergelijk opkoopprogramma is voor de ECB overigens nog altijd aan de orde van de dag, voegde de online broker toe. "Daarnaast liet de Fed-voorzitter de deur nog open staan voor een nieuwe renteverhoging in december", zei Lynx.Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat het aantal werklozen in Nederland in augustus is gedaald tot 4,7 procent, versus 4,8 procent een maand eerder.Het vertrouwen van de Nederlandse consument is in september gedaald. De vertrouwensindex daalde van 26 in augustus naar 23 deze maand, terwijl de Nederlandse huishoudens in juli op jaarbasis 2,8 procent meer besteedden dan een jaar eerder.De investeringen in Nederland zijn in juli van dit jaar op jaarbasis gestegen met 9,3 procent.Bestaande koopwoningen in ons land waren in augustus volgens het statistiekbureau 8 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar.Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in september licht is verbeterd. De index steeg van 1,5 negatief in augustus naar 1,2 negatief in september.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat de eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten in de week eindigend op 16 september onverwacht zijn gedaald, de bedrijvigheid in de industrie in de regio Philadelphia in september is gestegen, terwijl de index van de Amerikaanse leidende indicatoren in augustus op maandbasis met 0,4 procent steeg.Olie noteerde donderdag vrijwel vlak. Een november-future West Texas Intermediate noteerde vlak op 50,69 dollar, terwijl een november-future Brent X procent vlak noteerde op 56,25 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1931. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1894 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door NN Group met een winst van 1,9 procent. De financials zagen zich donderdag gesteund door het rentebesluit van de Federal Reserve. ING sloot 1,2 procent hoger en Aegon steeg 1,7 procent.AkzoNobel sloot vlak. Het concern bestudeert plannen om een nieuwe fabriek te bouwen voor zijn Bermocoll activiteiten, waarmee de productie van EHEC cellulose ethers kan worden verhoogd.ArcelorMittal daalde 3,2 procent. De staalreus was de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Het bedrijf kreeg bezoek van de Duitse mededingingsautoriteit. Eerder meldde Manager Magazine al dat sectorgenoot Salzgitter was bezocht door de autoriteiten in verband met het wellicht maken van verboden prijsafspraken. Naast de genoemde twee staalbedrijven zouden ook andere sectorgenoten een bezoek hebben gekregen van de autoriteiten.In de Midkap was OCI met een winst van 4,0 procent de sterkste stijger, gevolgd door Refresco en Arcadis, die beiden 1,4 procent hoger noteerden. ASR Nederland was met een verlies van 1,8 procent de sterkste daler van de Midkappers.Van de AScX-fondsen deed Nedap het goed met een winst van 1,6 procent. Ook Brunel en Basic-Fit presteerden sterk met winsten van 0,9 procent. Sif verloor daarentegen 3,5 procent.Het lokaal genoteerde Kardan, een Israëlisch investeringsbedrijf met een notering op het Damrak, steeg 15,0 procent zonder direct aanwijsbare reden. Deze week is de koers al bijna verdubbeld.Accsys heeft in de vijf maanden tot en met eind augustus meer Accoya hout verkocht dan een jaar terug. Dit maakte de specialist in duurzame houtproducten donderdag voorbeurs bekend. Het aandeel steeg 2,2 procent.Phelix intensiveert gesprekken in het proces naar het aanwenden van nieuwe activiteiten binnen de beursnotering, nadat de lege beurshuls rode cijfers schreef in de eerste helft van 2017. Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 2.504,84 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood.Correctie: om slot ArcelorMittal te corrigeren.