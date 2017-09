Accsys aandeelhouders akkoord met alle agendapunten

Donderdag 21 september 2017 18:54 Herbenoeming bestuursleden goedgekeurd.(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Accsys Technologies hebben alle agendapunten goedgekeurd. Dit meldde de specialist in duurzame houtproducten donderdag nabeurs na afloop van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.De aandeelhouders gingen unaniem akkoord met de herbenoeming van de bestuursleden Montague John Meyer en Hans Pauli.Het aandeel Accsys Technologies sloot donderdag 2,2 procent hoger.