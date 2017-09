Damrak start vermoedelijk nipt lager aan handelsdag

Vrijdag 22 september 2017 08:15 Wall Street deed stapje terug.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting nipt in het rood openen. Op Wall Street sloot de Dow Jones index na een rally van negen handelsdagen lager, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend terrein prijs geven.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent. Donderdag sloot de hoofdgraadmeter van het Damrak onveranderd, net als de voorafgaande handelsdag, op 528,47 punten.Wall Street sloot donderdag bij een kalme handel licht lager. De markten verteerden het rentebesluit van de Federal Reserve van een dag eerder en konden zich verder richten op enkele belangrijke, voornamelijk positieve macro-economische data. Daarbij sprong vooral de verrassende daling van het aantal eerste uitkeringsaanvragen in het oog.Het aantal eerste aanvragen voor een uitkering in de Verenigde Staten daalde afgelopen week met 23.000 aanvragen tot een totaal van 259.000. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op 310.000 eerste steunaanvragen. "De cijfers over de aanvraag van werkloosheidsuitkeringen kwamen beter uit dan de voorspelling en dat is een bewijs van de kracht van de arbeidsmarkt in de VS", aldus hoofdmarktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets.De november-future voor een vat ruwe olie sloot donderdag op de New York Mercantile Exchange 0,14 dollar ofwel 0,3 procent lager op 50,55 dollar. De euro/dollar noteerde daarnaast vanochtend op 1,1959, ten opzichte van een stand van 1,1931 bij het sluiten van de Europese beurzen donderdag.De Aziatische beurzen stonden vanochtend onder druk, nadat Noord-Korea dreigde een waterstofbom boven de Stille Oceaan tot ontploffing te brengen. Leider Kim Jong-un zei ook dat Amerika rekening moet houden met een vergeldingsactie na het dreigement van Donald Trump om Noord Korea volledig te vernietigen. Ondertussen heeft Trump een decreet getekend waardoor de economische sancties tegen het geïsoleerde land nog verder worden opgevoerd.De verliezen op de beurzen liepen uiteen van 0,3 procent voor de Nikkei index in Japan tot 0,9 procent voor de beurs van Seoel. Alleen de Australische beurs wist de dans te ontspringen met een winst van 0,4 procent.Beleggers kijken vandaag met name naar de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices van de eurozone en Amerika.Nederlandse economie groeit hardVanochtend maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal op kwartaalbasis met 1,5 procent is gegroeid. Het statistiekbureau sprak van een uitzonderlijk hoge groei. "Zo'n groeicijfer is deze eeuw pas twee keer eerder opgetekend". Op jaarbasis groeide het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal met 3,3 procent, versus een groei van 3,2 procent in het eerste kwartaal van 2017.De staatsfinanciën profiteren van de expanderende Nederlandse economie en de Nederlandse staatsschuld daalde in het eerste half jaar met bijna 14 miljard euro naar 421 miljard euro. Dit komt volgens het CBS overeen met 58,7 procent van het bruto binnenlands product en het is de laagste schuldquote sinds 2010. De schuld daalde vanwege een begrotingsoverschot van 4 miljard euro en de opbrengsten uit de verkoop van financiële bezittingen.BedrijfsnieuwsSnowWorld krijgt een nieuwe grootaandeelhouder in Alychlo, waarbij deze investeerder van Hendriks Beheermaatschappij de meerderheid van de aandelen in handen krijgt. Alychlo hield al een belang in SnowWorld van 24 procent en verwerft door deze transactie een meerderheidsbelang van 64 procent. Alychlo heeft aangegeven dat zij op de hoogte is van de Nederlandse regelgeving omtrent een verplicht openbaar bod op de overig uitstaande aandelen.Berenberg verhoogde het advies op Corbion van Houden naar Kopen, maar het koersdoel ging daarbij omlaag van 31,00 naar 30,00 euro.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,3 procent tot 2.500,60 punten, de Dow Jones index gaf 0,2 procent prijs tot 22.359,23 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent lager op 6.422,69 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 22, 2017 02:15 ET (06:15 GMT)