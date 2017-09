BAM stevig lager op vlak Damrak

Maandag 25 september 2017 18:08 Merkel wint verkiezingen Duitsland.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn maandag dicht bij huis gebleven, in lijn met de slotkoersen op de omringende aandelenmarkten. De AEX index daalde 0,1 procent tot 527,78 punten, de AMX daalde 0,6 procent en de AScX eindigde 0,2 procent in het rood.Beleggers konden de Duitse verkiezingen verwerken die zondag werden gehouden en zoals verwacht werden gewonnen door Angela Merkel. Haar voorsprong was echter minder groot dan vier jaar terug. Econoom Carsten Brzeski van ING wees er op zijn Twitter op dat Duitsland met deze uitslag de rest van Europa volgt, dat wil zeggen "een populistische partij in het parlement, een moeilijke coalitievorming en het einde van grote partijen".Volgens Brzeski zijn er maar twee coalities mogelijk. Een voortzetting van de huidige, die van CDU/CSU en SPD, of een "Jamaica" coalitie van CDU/CSU, FPD en de Groenen. Hoofd portefeuillebeheer Andre Bosomworth van Pimco rekent op een Jamaica-coalitie. "Voor zo'n coalitie hoeven markten voor wat betreft volatiliteit niet bang te zijn", concludeerde hij.De economische agenda bevatte weinig publicaties. Het Duitse ondernemersvertrouwen daalde in september, bleek vanochtend uit de Ifo-index. Uit Amerika kwam het nieuws dat de de activiteitenindex voor de regio Chicago in augustus ook daalde.Olie noteerde maandag in het groen. Een november-future West Texas Intermediate steeg 2,1 procent tot 51,74 dollar, terwijl een november-future Brent 2,5 procent hoger noteerde op 57,84 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1861. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1909 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1957 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 fondsen in het groen, aangevoerd door Royal Dutch Shell met een winst van 1,4 procent. Relx volgde met een koersstijging van 1,3 procent en Wolters Kluwer kreeg er 1,0 procent bij.DSM heeft maandag zijn verhoogde winstverwachtingen voor dit jaar herhaald en vervroegde zijn reguliere strategische beoordelingsproces naar het voorjaar van 2018. Het bedrijf verhoogde afgelopen augustus al zijn verwachtingen voor het EBITDA-resultaat en het rendement op aangewend kapitaal en verwacht dat het EBITDA-resultaat met een dubbelcijferig percentage zal groeien in 2017, waar bij publicaties in februari en april nog op hoge enkele cijfers werd gemikt. Het aandeel daalde 0,9 procent.Boskalis Westminster steeg 0,6 procent, na het nieuws dat VBMS, een dochteronderneming van het bedrijf, een Preferred Supplier en Early Works overeenkomst heeft getekend voor het leveren en installeren van kabels voor het Britse offshore windpark Triton Knoll. Het project zal worden uitgevoerd in consortium met NKT Cables. Dit maakte Boskalis maandag voorbeurs bekend. De contractwaarde bedraagt naar schatting 80 miljoen euro.Unilever kocht het Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea voor 2,27 miljard euro van Bain Capital en Goldman Sachs. ING merkte op dat Unilever een hoge prijs lijkt te betalen, "maar de Zuid-Koreaanse cosmeticamarkt is zeer ontwikkeld en groeit snel". Société Générale verlaagde voorafgaand aan het overnamenieuws het koersdoel voor Unilever van 60,00 naar 58,00 euro, bij een ongewijzigd koopadvies. Het aandeel sloot 0,6 procent hoger.Heineken plaatste een twaalfjarig obligatieprogramma met een omvang van 800 miljoen euro. De couponrente bedraagt 1,50 procent en het programma loopt af op 3 oktober 2029. De bierbrouwer won 0,2 procent.Van de middelgrote fondsen was BAM de blikvanger en de sterkste daler. De in aanbouw zijnde parkeergarage van Eindhoven Airport is in mei van dit jaar deels ingestort omdat de constructie te zwak was op het punt waar de gebruikte vloerplaten van beton en kunststof op elkaar aansluiten. Dat bleek uit onderzoek van TNO en adviesbureau Hageman. BAM heeft nog ongeveer 25 vloeren opgeleverd die zijn gemaakt met hetzelfde systeem als waarmee de vloer in de parkeergarage van Eindhoven Airport werd gemaakt. "We hebben deze vloeren beoordeeld en daaruit is geen vergelijkbaar risico naar voren gekomen. We hebben geen zorgen dat dit speelt bij andere projecten", zei een woordvoerder tegen ABM Financial News. Beleggers leken hierbij hun twijfel te hebben gezien de koersdaling. Analist Edwin de Jong van NIBC denkt echter dat deze twijfel onterecht is en de conclusie van BAM plausibel is. Mocht er toch eventuele gevolgschade zijn voor het bouwbedrijf, wat De Jong niet verwacht, dan zal dit volgens de analist niet erg hoog uitvallen. De koers van BAM Groep zakte 4,6 procent.BAM maakte ook bekend een opdracht te hebben ontvangen voor de bouw van een school in het Britse Hudderfield. Deze opdracht heeft een waarde van 10 miljoen pond.Flow Traders verloor 2,4 procent, nadat UBS het advies verlaagde van Kopen naar Neutraal en tevens het koersdoel neerwaarts bijstelde van 30,50 naar 23,50 euro.Arcadis is door de Federal Emergency Management Agency (FEMA) in New York aangewezen als de zogenoemde 'Engineer of Record' om de Lower East Side te beschermen tegen ernstige weersomstandigheden en de voortdurende stijging van de zeespiegel. Dit meldde het internationale advies- en ingenieursbureau maandag voorbeurs, zonder financiële details te vermelden. Het aandeel daalde 0,3 procent.ASR Nederland daalde 0,6 procent, nadat de verzekeraar meldde dat a.s.r. Vermogensbeheer van plan is de Nederlandse vermogensbeheerder First Investments over te nemen. Er werden geen financiële details gemeld.Grandvision daalde 0,3 procent, nadat de raad van commissarissen van de optiekketen de benoeming van Stephan Borchert als nieuwe CEO en lid van de raad van bestuur voorstelde. De aanstelling van een nieuwe CEO bij Grandivision zal de onzekerheid over de transitie, ofwel de opvolging van de huidige CEO Theo Kiesselbach, wegnemen, zei analist Alan Vandenberghe van KBC Securities. Borchert heeft volgens de analist een interessant profiel en "zijn internationale retail ervaring zal nuttig zijn voor GrandVision", aldus Vandenberghe.BE Semiconductor Industries verloor 0,7 procent, ondanks ING het koersdoel verhoogde van 60,00 naar 63,50 euro en het koopadvies handhaafde.Van de kleinere fondsen zat Takeaway.com in de lift met een winst van 1,1 procent. De kapitaalinjectie van 385 miljoen dollar voor concurrent Deliveroo lijkt beleggers van Takeaway niet te deren. Door de kapitaalinjectie van 385 miljoen dollar, omgerekend circa 322 miljoen euro, wordt Deliveroo gewaardeerd op ongeveer 2 miljard dollar, aldus de Financial Times. AMG was met een verlies van 3,6 procent de sterkste daler van de AScX-fondsen.Het beursgenoteerde FNG, bekend van onder meer Miss Etam, Steps en Brantano, liet weten niet in gesprek met het failliete McGregor over een overname. Dit deed FNG dit weekend in reactie op mediaberichten. Het aandeel daalde 0,3 procent.Kiadis zette de sterke koersstijging van vorige week voort. De koers van het aandeel steeg 30,5 procent. Vorige week won het aandeel Kiadis op weekbasis maar liefst 57 procent, nadat de onderneming een succes bij de Amerikaanse Food and Drug Administration voor kandidaatmedicijn ATIR101 meldde.Tussenstanden Wall StreetBij het sluiten van de Europese aandelenmarkten noteerde Wall Street in het rood. De Dow Jones en de S&P 500 index beperkten het verlies tot 0,3 procent. Techbeurs Nasdaq leverde zelfs 0,9 procent in.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. 