Olieprijs sluit weer hoger

Maandag 25 september 2017 20:58 Hoogste niveau sinds 18 april.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag weer hoger gesloten en bereikte het hoogste niveau sinds 18 april. De november-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,56 dollar ofwel 3,1 procent hoger op 52,22 dollar.De prijsverhoging was volgens marktanalist David Madden van CMC Markets mede het gevolg van het referendum in de Koerdische regio van Irak over onafhankelijkheid. "Handelaren zijn bezorgd dat het referendum de olieproductie in de regio kan destabiliseren", meldde hij.Madden merkte in zijn rapport verder op dat OPEC en niet-OPEC leden nog in gesprek zijn over verlenging van hun gecoördineerde productiebeperking. "Deze beperking is van kracht tot eind maart 2018, maar sommige landen zoals Saoedi Arabië spreken over een verlenging ervan tot eind juni 2018", aldus de marktvorser.Commodities econoom Thomas Pugh van Capital Economics meldde maandag zelfs dat de markt verwacht dat de OPEC de productiebeperkingen "significant zal verlengen of zelfs verdiepen".Maar chef marktanalist Adrienne Murphy van AvaTrade temperde het enthousiasme en meldde maandag aan MarketWatch dat "het optimisme in de oliemarkt overdreven lijkt"."Hoewel er tekenen zijn dat de oliemarkt zich herbalanseert, blijven er obstakels bestaan. We moeten eerst zien dat de OPEC en zijn alliantiepartners de bestaande productiebeperkingen verdiepen of tenminste verlangen tot na de huidige deadline van eind maart. Zonder een helder mandaat zal de olierally worden afgekapt", merkte zij op.Analisten van JBC Energy schreven maandag in een rapport te verwachten dat de gestaag toegenomen spread tussen Brent en West Texas Intermediate, waarbij de prijs van Brent steeds hoger werd ten opzichte van Wes Texas, zal resulteren in rfecords bij de export van ruwe olie vanuit de Amerikaanse kust van de Golf van Mexico. Dat zou het gat tussen de twee weer moeten verkleinen, menen de analisten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 25, 2017 14:58 ET (18:58 GMT)