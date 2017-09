Wall Street sluit lager

Maandag 25 september 2017 22:26 Trump geeft woensdag meer details over belastingverlagingen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De investeerders houden het vizier gericht op geopolitieke ontwikkelingen, waarbij ze vooral het voortdurend verder escalerende conflict tussen Washington en Pyongyang in de gaten houden.Ook krijgen de sterk verdeelde uitslag van de Duitse nationale verkiezingen en de aankondiging van vervroegde verkiezingen in Japan de aandacht.De toonaangevende S&P 500 index sloot 0,2 procent lager op 2.496,66 punten, de Dow Jones index verloor ook 0,2 procent tot 22.296,09 punten en de Nasdaq leverde 0,9 procent in tot 6.370,59 punten.Marktanalist David Madden van CMC Markets nuanceerde de recente dalingen van de Amerikaanse beurzen enigszins en sprak liever van een tijdelijke "doffe vertoning". "De Amerikaanse indices hebben recent een serie van nieuwe recordniveaus geregistreerd, maar we zagen het sterke 'bullish' momentum eind vorige week uitdoven. Het terrein dat is prijsgegeven is klein als het wordt afgezet tegen hoe veel stijging er is geweest sinds augustus", zo meldde hij maandag in zijn marktdagrapport.Intussen kunnen de financiële markten zich opmaken voor een speech van president Donald Trump op woensdag, waarin hij meer details zal onthullen over zijn plannen voor belastinghervormingen. Dat zei perssecretaris Sarah Huckabee van het Witte Huis maandag. De woordvoerster meldde dat Trump in Indianapolis details bekend zal maken, waaronder voorgestelde verlaagde belastingtarieven voor burgers, bedrijven en kleine ondernemers.De macro-economische agenda was maandag schaars gevuld, met voor de Verenigde Staten alleen de Chicago Fed activiteitsindex over augustus. Deze is gedaald. De index daalde van 0,03 positief in juli naar 0,31 negatief in augustus. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt, waar een negatieve indexstand duidt op groei beneden de trend.De november-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 1,56 dollar ofwel 3,1 procent hoger op 52,22 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1848. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1872 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1969 op de borden.Voor dinsdag staan voor de Amerikaanse macro-economische agenda het consumentenvertrouwen over september, de verkoop van nieuwe woningen in augustus, en de S&P Case Shiller Huizenprijzenindex van juli op de rol.BedrijfsnieuwsVerf- en coatingsproducent PPG Industries sloot 0,4 procent hoger, ondanks dat het concern voorbeurs een winstwaarschuwing afgaf, vanwege het effect van de recente orkanen in de VS en de aardbevevingen in Mexico. Het concern raamt het effect van deze gebeurtenissen op de aangepast winst per aandeel op 0,05 tot 0,10 dollar per aandeel. De Nederlandse sectorgenoot AkzoNobel trad eerder deze maand al met een winstwaarschuwing naar buiten.Apple noteerde een daling van 0,9 procent. Dat de koers van Apple maandag onder druk stond, schreef senior financial economist Tom Simonts van KBC toe aan een rapport van Citigroup. Daarin werden de taxaties voor het vierde kwartaal verlaagd.Genuine Parts eindigde nagenoeg 6 procent hoger, nadat het bedrijf dat auto-onderdelen vervangt aankondigde de Europese autodistributeur Alliance Automotive Group over te nemen voor 2 miljard dollar.General Electric sloot bijna een vol procent hoger, nadat het concern instemde met de verkoop van zijn industrial solutions divisie aan ABB voor 2,6 miljard dollar.Het Brits-Nederlandse Unilever, dat tevens is genoteerd in New York, verloor daar 0,2 procent, nadat het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern bekendmaakt het Koreaanse cosmeticabedrijf Carver Korea te hebben overgenomen voor 2,27 miljard euro. ING analisten spraken van een hoge prijs.DR Horton steeg 0,5 procent, nadat de huizenbouwer zijn verwachtingen voor het vierde kwartaal neerwaarts bijstelde, onder andere vanwege vertragingen in afleveringen na de recente orkanen.Door: ABM Financial News.