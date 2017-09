Atlanta Fed comfortabel met renteverhoging in december

Dinsdag 26 september 2017 19:59 Nieuwe beleidsmaker Bostic noemt economische data bepalend.(ABM FN-Dow Jones) In zijn eerste publieke toespraak als centrale bankier heeft Raphael Bostic van de Federal Reserve Bank van Atlanta gezegd dat hij geneigd is om een volgende renteverhoging tegen het einde van het jaar te steunen."Ik voel me op dit moment behoorlijk comfortabel met het idee dat we zullen proberen om de rente te laten bewegen als het december wordt", zei Bostic maandag tijdens een telefonische vergadering met journalisten, in aanloop naar zijn toespraak. De bankier benadrukte dat de belangrijkste variabele voor dat vooruitzicht is hoe de Amerikaanse economie de komende tijd draait. "We zullen de data ons laten vertellen wat we moeten doen."Zonder duidelijk positie in te nemen als 'havik' of 'duif', liet Bostic met die uitspraken zien dat hij niet bevreesd is zich van meet af aan te mengen in het koor van Fed-beleidsmakers, wat niet altijd het geval is bij nieuwe centrale bankiers.Bostic nam in juni de plaats in van Dennis Lockhart, de centrale bankier die eerder dit jaar met pensioen ging. Lockhart stond bekend als pragmaticus en iemand die kon aangeven waar de consensus van de Fed lag. Bostic, een academicus en voormalig regeringsambtenaar op het ministerie van huisvesting, is de eerste Afrikaans-Amerikaanse president van een regionale Federal Reserve Bank, sinds de oprichting een eeuw geleden.Bostic stemt nu nog niet mee over het rentebeleid, maar zal dat volgend jaar wel doen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright 2017 Dow Jones & Company. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresSeptember 26, 2017 13:59 ET (17:59 GMT)