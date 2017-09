Olieprijs doet stap terug

Dinsdag 26 september 2017 21:21 Na sterke stijging maandag op Turks dreigement.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag voor het eerst in vijf handelssessies lager gesloten, terugvallend van de sprong omhoog nadat de Turkse president dreigde de export uit een Koerdische regio van Irak af te snijden.De november-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,34 dollar lager, of 0,7 procent, op 51,88 dollar.Maandag steeg de olieprijs met 3,1 procent tot 52,22 dollar, het hoogste niveau sinds midden april. Met die sprong, die steun vond in toenemende geruchten over een mogelijke verlenging van de productiebeperking onder leiding van het OPEC-kartel, bracht de Amerikaanse olieprijs in 'bullmarkt'-terrein, want meer dan 20 procent hoger dan de dieptepunten die in juni werden bereikt.De Turkse president Recep Tayyip Erdogan waarschuwde maandag dat zijn land "de kranen kan sluiten" op de export van ruwe olie van een regio in Noord-Irak waar Irakese Koerden stemden over onafhankelijkheid van Bagdad, volgens mediaberichten."Gezien dit nieuwe risico van aanvoerverstoringen, zien we steun voor de olieprijs gedurende een paar dagen, vooral omdat Erdogan zijn dreigement zou kunnen uitvoeren en de prijs nog hoger kan opdrijven", schreef analist Charalambos Pissouros van IronFX in een rapport.Meer dan de helft van de olieproductie van Koerdistan wordt uitgevoerd via een Turkse pijpleiding."Als we verder vooruitkijken zal het volgende grote thema in de oliemarkt waarschijnlijk de OPEC-vergadering van eind november zijn. Hoewel die nog acht weken verwijderd is, zou speculatie over een mogelijke verlenging of uitbreiding van de huidige deal ruim voor die tijd kunnen beginnen", aldus Pissouros.De OPEC-landen vergaderen op 30 november.