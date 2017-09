Nike ziet marge dalen

Dinsdag 26 september 2017 22:49 Omzetdaling thuismarkt opgevangen in buitenland.(ABM FN-Dow Jones) Nike heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar minder winst geboekt door lagere marges bij dalende omzetten in Noord-Amerika, terwijl er in de rest van de wereld de omzet wel steeg. Dit maakte de Amerikaanse sportschoenenfabrikant dinsdag nabeurs bekend.De nettowinst bedroeg 950 miljoen dollar, 24 procent lager dan een jaar eerder, onder invloed van lagere marges en hogere belastingen en kosten.De omzet was met 9,1 miljard dollar gelijk aan een jaar eerder. Het Nike-merk bracht daarvan 8,6 miljard dollar binnen, vooral door groei buiten Noord-Amerika.Het Converse-merk zag de omzet met 16 procent dalen tot 483 miljoen dollar, vooral omdat er in Noord-Amerika minder vraag naar was.De brutomarge daalde met 180 basispunten tot 43,7 procent, door valuta-effecten en een groter aandeel kortingen op verkochte artikelen.De winst werd ook gedrukt door de hogere belastingen, die 11,4 procent bedroegen, tegen 2,5 procent een jaar eerder na een eenmalige belastingbate.