Apple heeft weer productieproblemen met iPhone X

Woensdag 27 september 2017 14:04 Problemen met materialen voor Apple's nieuwe gezichtsherkenningssoftware.(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft te kampen met nog meer productieproblemen voor zijn nieuwe model iPhone X waarvan de verkoop begin november van start zou moeten gaan. Dit zeiden anonieme bronnen tegen The Wall Street Journal.Apple maakte recent bekend drie nieuwe smartphones op de markt te brengen. Dit zijn de iPhone 8, iPhone 8+ en het duurste model dat later te koop zal zijn, de iPhone X.Volgens bronnen bekend met de situatie zou de productie van iPhone X worden gehinderd door problemen met de zogenoemde Romeo en Juliet onderdelen, die gebruikt worden voor de software op de telefoon waarmee gezichten kunnen worden herkend. Het kost meer tijd om de Romeo onderdelen samen te stellen dan de Juliet onderdelen. Hierdoor is er een onbalans en vertraging ontstaan in de productie.Apple wilde geen commentaar geven.De iPhone 8 modellen zijn sinds vorige week te koop, maar de iPhone X kan pas vanaf 3 november worden besteld. In de zomer waren er ook al productieproblemen gerelateerd aan het scherm van de telefoon.Analist Toni Sacconaghi van Bernstein schreef recent in een rapport dat het plan van Apple om de iPhone X in meer dan 55 landen te lanceren lijkt te suggereren dat de onderneming vertrouwen erin heeft om aan de vraag te kunnen voldoen. "Maar als problemen met de beschikbaarheid van de iPhone X langer duren dan 15 november, richting het vakantieseizoen, dan zouden sommige gefrustreerde iPhone gebruikers kunnen overwegen om over te stappen naar andere aanbieders", zei de analist.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright 2016 Dow Jones & Company Inc. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresSeptember 27, 2017 08:04 ET (12:04 GMT)