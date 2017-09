Bestaande woningverkopen Amerika gedaald

Woensdag 27 september 2017 16:30 Afname met 2,6 procent in augustus.(ABM FN-Dow Jones) De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in augustus gedaald. Dit maakte The National Association of Realtors woensdag bekend.De verkoopindex nam in augustus op maandbasis af met 2,6 procent naar 106,3.Op jaarbasis was er eveneens sprake van een daling van de aanstaande woningverkopen met 2,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 27, 2017 10:30 ET (14:30 GMT)