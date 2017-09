Financials en tech stuwen Nikkei

Donderdag 28 september 2017 08:17

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan is donderdag hoger gesloten. Vooral de technologiebedrijven waren in trek bij beleggers in navolging van de stevige koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Ook de financiële bedrijven gingen omhoog door de verwachting dat de Fed de rente in de VS in december zal gaan verhogen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,5 procent hoger op 20.363,11 punten. Banken en verzekeraars als Dai-ichi Life Holdings, T&D Holdings en Mitsubishi UFJ Financial Group stegen tot 2,7 procent. Japanse exportbedrijven als Tokyo Electron en NEC klommen 1,8 procent, mede dankzij een daling van de Japanse yen.

Elders in het Verre Oosten lieten de beurzen een gemengd beeld zien. De All Ordinaries in Sydney ging licht hoger de handel uit, net als de Kospi in Seoul. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent.