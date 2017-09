Lagere resultaten voor Conagra Brands

Donderdag 28 september 2017 14:22 Kosten drukken omzet.(ABM FN-Dow Jones) Conagra Brands heeft in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar lagere resultaten behaald. Dit bleek donderdag uit de resultaten van de Amerikaanse voedingsmiddelenconcern.De omzet daalde met krap 5 procent tot 1,8 miljard dollar. De nettowinst zakte met dik 18 procent naar 152,5 miljoen dollar. Volgens Conagra werd de omzet negatief beïnvloed door hogere zogenoemde 'slotting fees' gerelateerd aan nieuwe producten. Supermarkten brengen voedingsmiddelenbedrijven slotting fees in rekening om producten op hun schappen te leggen.De aangepaste winst per aandeel daalde van 0,42 tot 0,36 dollar.Ondanks de lagere omzet en winst sprak Conagra Brands van een sterke start van het jaar. Topman Sean Connolly was vooral blij met de verbetering van de omzet trends. In het voorgaande kwartaal daalde de omzet met dik 9 procent.OutlookVoor het volledige boekjaar handhaafde Conagra de eerder uitgesproken verwachtingen. Dit betekent dat wordt uitgegaan van een omzetdaling van 2 procent en een aangepaste winst per aandeel tussen 1,84 en 1,89 dollar.In het aandeel Conagra werd donderdag voorbeurs nog niet gehandeld.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 28, 2017 08:22 ET (12:22 GMT)