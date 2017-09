Beursgang Angry Birds ruim overtekend

Donderdag 28 september 2017 15:58 Rovio stelt introductieprijs aan bovenkant prijsvork.(ABM FN-Dow Jones) De beursgang van Rovio Entertainment, de maker van Angry Birds, is ruim overtekend. Dit maakte de Finse onderneming donderdag bekend.Omdat het boek meermaals werd overtekend kon Rovio de introductieprijs op 11,50 euro zetten, dat is aan de bovenkant van de eerder afgegeven prijsvork van 10,25 tot 11,50 euro. Daarmee komt de waardering van de onderneming uit op bijna 900 miljoen euro.Als een verrassing komt de berichtgeving donderdag niet. Eerder deze week meldde Rovio al dat de inschrijfperiode vervroegd kon worden stopgezet vanwege de grote interesse.Behalve Angry Birds, dat dateert van 2009, biedt het bedrijf inmiddels ook andere mobiele spelletjes aan en heeft het The Angry Birds Movie geproduceerd. Ook verdient Rovio geld met het Angry Birds-merk op consumentenproducten.