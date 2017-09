Wall Street richting vlakke opening

Vrijdag 29 september 2017 13:11 Stap terug maar op maandbasis winst.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures koersten vrijdag richting een vrijwel vlakke opening. Aan het begin van de middag noteerden de futures op de S&P 500 rond de slotstand van donderdag."De maand september was een goede maand voor de Amerikaanse aandelenmarkten", volgens Naeem Aslam van Think Markets. De marktanalist wees onder meer op de lang verwachte belastingplannen van de Amerikaanse president Donald Trump, die vooralsnog gunstig lijken voor de aandelenmarkten, hoewel het afwachten is of ze ook daadwerkelijk doorgevoerd worden na het debacle met het afschaffen van Obamacare."Ook de monetaire verkrapping van de Fed speelt steeds meer een rol en de dollar doet het wat beter", aldus Aslam.Op macro-economisch vlak is er vrijdag aandacht voor de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago, het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan en, het belangrijkste cijfer van de dag, de persoonlijke inkomens en uitgaven, die gepaard gaan met de PCE inflatie index, die een graadmeter vormt voor de Federal Reserve.De euro kroop vrijdag wat omhoog na Europese inflatiecijfers, tot 1,1815 dollar, van 1,1783 eerder op de dag. Eerder deze week praatte voorzitter Janet Yellen van de Fed de greenback nog omhoog door vast te houden aan geleidelijke renteverhogingen, waardoor er nog altijd één Amerikaanse renteverhoging in het vat kan zitten dit jaar. Hierdoor lijkt de dollar de maand september beter af te sluiten dan de voorgaande maanden.De olieprijs ging vrijdag fractioneel omhoog. De november-future op een vat West Texas Intermediate steeg 0,1 procent op 51,61 euro.BedrijfsnieuwsAandelen van Amazon.com kunnen vrijdag in beweging komen, nadat de online retailer donderdagavond laat meldde dat hackers hebben geprobeerd gegevens te stelen van het recent ingelijfde Whole Foods.Tyson Foods steeg donderdag laat in de nabeurshandel in New York al 6 procent na het verhogen van de outlook voor heel het boekjaar en een aangekondigde reorganisatie en het aandeel zal vrijdag hier vermoedelijk ook op reageren.SlotstandenDe S&P 500 index sloot donderdag 0,1 procent in de plus op 2.510,06 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 22.381,20 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 6.453,45 punten.