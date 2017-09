Persoonlijke inkomens en bestedingen Amerikanen licht omhoog

Vrijdag 29 september 2017 14:52 PCE kernprijsindex op 1,3 procent.(ABM FN-Dow Jones) Amerikanen hebben in augustus meer uitgegeven, terwijl de inkomens ook opliepen. Dit maakte de Amerikaanse overheid vrijdag bekend.In augustus stegen de persoonlijke inkomens op maandbasis met 0,2 procent, wat ook was voorzien.De bestedingen door Amerikanen liepen in augustus met 0,1 procent op ten opzichte van een maand eerder. Dit was ook conform verwachting.Voor de maand juli, waarin aanvankelijk een stijging van de inkomens van 0,4 procent werd gerapporteerd, werd dit bijgesteld naar 0,3 procent. De eerder gemelde toename van de persoonlijke uitgaven in juli van 0,3 procent bleef ongewijzigd.Inflatie-ontwikkelingDe PCE kernprijsindex, die de Federal Reserve als graadmeter voor de ontwikkeling van de inflatie gebruikt bij het bepalen van het monetaire beleid, steeg op jaarbasis 1,3 procent. In juli steeg deze index nog met 1,4 procent. De Amerikaanse centrale bank streeft naar een prijsstabiliteit van 2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2017 08:52 ET (12:52 GMT)