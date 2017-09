Bedrijvigheid rond Chicago groeit door

Vrijdag 29 september 2017 16:10 Inkoopmanagersindex in september naar 65,2.(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid rond de regio Chicago in de Verenigde Staten is in september verder toegenomen. Dit meldde het Institute for Supply Management vrijdag.De inkoopmanagersindex steeg van 58,9 in augustus, naar 65,2 in september. Daarmee kwam de index uit op de hoogste stand in drie maanden en een van de hoogste niveaus in meer dan drie jaar tijd.Met name de subindex voor orderportefeuilles viel op, die steeg tot het hoogste niveau in 29 jaar, aldus MNI.Kijkend naar het derde kwartaal stond de index gemiddeld op 61,0 en daarmee nagenoeg onveranderd ten opzichte van het tweede kwartaal.Een indexcijfer groter dan 50 wijst evenwel nog op toenemende economische activiteit. Daarentegen betekent een indexcijfer kleiner dan 50 dat er sprake is van krimp.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999