AEX start oktober goed

Maandag 2 oktober 2017 18:16 Markt oogt stoïcijns.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag de nieuwe handelsmaand met winst gestart, ondanks de onrusten in het Spaanse Catalonië dit weekend en een aanslag in het Amerikaanse Las Vegas waarbij tientallen mensen omkwamen.De AEX index eindigde 0,7 procent hoger op 541,04 punten, de hoogste stand van dit jaar.Op de agenda stonden vandaag de inkoopmanagers. Deze index voor de eurozone liet een stijging zien van 57,4 naar 58,1, vrijwel in lijn met de verwachtingen van economen."De industrie in de eurozone kwam in september in een stroomversnelling", aldus econoom Chris Williamson van Markit. "Het herstel is breedgedragen", voegde de econoom nog toe.In Duitsland steeg de index naar 60,6 in september, wat het hoogste niveau was in ruim zes jaar en ook in Frankrijk en Spanje was sprake van een toename in de economische activiteit in de industrie, terwijl de groei in Italië stabiel bleef. In Nederland steeg de inkoopmanagersindex zelfs naar het hoogste niveau in zeventien jaar."De Nederlandse industrie draait geweldig", concludeerde Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de TU in Eindhoven, dan ook.In tegenstelling tot de aandelenmarkten, was de onrust in Spanje wel terug te zien op de rente- en valutamarkten. De euro/dollar noteerde maandag rond half zes op 1,1739. Vrijdagavond bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen verhandelde het muntpaar nog op 1,1821.Hoewel de euro lager noteerde vond analist Teeuwe Mevissen van Rabobank de reactie van de financiële markten op de escalatie van de politieke onrust nog meevallen. Hij wees ook op de rente op tienjarige Spaanse staatsleningen. Die stonden richting het slot op de aandelenmarkten circa 8 basispunten hoger. Dat noemde Mevissen "geen standaard beweging", maar ook geen weerspiegeling van een volwaardige constitutionele crisis.De Spaanse hoofdgraadmeter, de IBEX 35, daalde circa 1,4 procent.Olie werd maandag ruim twee goedkoper.Stijgers en dalersIn de AEX eindigden de meeste fondsen hoger. Koploper was ArcelorMittal met 2,6 procent, gevolgd door Philips met 2,1 procent. Van het handjevol waren het oliedienstverlener SBM Offshore en tankopslagbedrijf Vopak die het meest verloren, respectievelijk 0,9 en 1,3 procent.In de Midkap ging Sligro aan de leiding met een koerswinst van 3,4 procent. TKH Group steeg 2,7 procent, nadat NIBC het aandeel op de kooplijst zetten. De analist van NIBC raakt steeds meer overtuigd dat de innovaties in de zeven groeisegmenten van TKH voor "substantiële" omzetgroei zullen zorgen met hoge marges.WDP en OCI verloren respectievelijk 1,3 en 1,6 procent, terwijl Flow Traders zelfs twee procent prijsgaf.Onder de kleinere aandelen was AMG de uitblinker met een koerswinst van 3,4 procent. Brunel International steeg 2,4 procent. Jilko Andringa zal het roer zal overnemen van Jan Arie van Barneveld bij Brunel. Weinig verrassend, oordeelde KBC Securities, aangezien de transitie al was aangekondigd.ICT Group was de sterkste daler met een verlies van 1,1 procent.Onder de lokaal genoteerde fondsen viel Pharming Group op met een stijging van 6,3 procent. Dit weekend meldde het biotechbedrijf uit Leiden opnieuw vooruitgang te hebben geboekt met Ruconest. Een nieuwe test leverde bevredigende resultaten op. Sectorgenoot Kiadis Pharma weet de weg omhoog ook nog altijd te vinden.Maar niet alle biotechaandelen lagen er vandaag goed bij. Esperite daalde maar liefst meer dan een vijfde in waarde. Het bedrijf heeft in de eerste zes maanden van 2017 een lagere omzet behaald en dook bovendien dieper in de rode cijfers. Onder de streep stond een nettoverlies van 3 miljoen euro, tegen 2,7 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2016.Value8, dat net als Esperite op de valreep nog met kwartaalcijfers kwam, wist beleggers wel te overtuigen. Het aandeel steeg 3,4 procent. Wel is het nog altijd wachten op een handtekening van de accountant onder de jaarrekening 2016.Tussenstanden Wall StreetDe Dow Jones index steeg maandag 0,3 procent naar 22.474,46 punten. De breder samengestelde S&P 500 index won 0,2 procent en techbeurs Nasdaq steeg eveneens 0,2 procent.