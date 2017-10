Olieprijs daalt richting 50 dollar

Maandag 2 oktober 2017 21:19 Sterkere dollar zet druk op zwarte goud.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs stond maandag onder druk vanwege zorgen over een oplopende productie.De november-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 1,09 dollar, ofwel 2,1 procent, lager op 50,58 dollar.Voor het eerst in weken voegden Amerikaanse energiebedrijven nieuwe boorplatformen toe, terwijl landen aangesloten bij oliekartel OPEC meer vaten olie produceerden. Volgens een rondgang van persbureau Reuters werden er door het kartel in september dagelijks 50.000 vaten meer olie geproduceerd.Ook had olie last van de oplopende dollar. De euro/dollar werd verhandeld op 1,1741, waar dit vrijdag nog 1,1821 was."Het is niet verrassend te zien dat sommige beleggers hun geld van tafel halen, met name omdat de dollar sterker wordt, de Amerikaanse olieproductie mogelijk oploopt in de toekomst en de productie van de OPEC zeker ook zal stijgen", aldus Eugen Weinberg van Commerzbank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 02, 2017 15:19 ET (19:19 GMT)