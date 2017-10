Tesla levert flink meer auto's af

Maandag 2 oktober 2017 22:43 Paar honderd Model 3 afgeleverd bij klanten, maar aantallen vallen tegen.(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het derde kwartaal beduidend meer auto's weten af te leveren. Dit maakte de fabrikant van elektrische auto's maandagavond bekend.Tesla leverde in het derde kwartaal 26.150 auto's af. Afgelopen kwartaal werden er 14.065 stuks Model S afgeleverd, 11.865 Model X en 220 stuks van het nieuwe Model 3. Voor de Model S en X was dit een toename van 17,7 procent op kwartaalbasis en 4,5 procent meer dan het derde kwartaal van 2016, wat tot nog toe gold als het beste kwartaal voor Tesla.Eerder al gaf Tesla aan dat het in de tweede jaarhelft vermoedelijk meer auto's zou afleveren dan de 47.077 in de eerste zes maanden, maar inmiddels denkt de fabrikant dit met "enkele duizenden" exemplaren te overtreffen. "In totaal verwachten we om 100.000 Model S en X af te leveren in 2017", aldus de fabrikant, die daarmee een stijging van 31 procent zou behalen ten opzichte van 2016.Daarbij merkte Tesla nog op dat er ongeveer 4.820 auto's nog onderweg naar klanten zijn. Deze zullen in de cijfers over het vierde kwartaal worden meegenomen.Tesla produceerde afgelopen kwartaal 25.336 auto's. Daarvan waren er 260 van het nieuwe model 3. "De productie van Model 3 was minder dan verwacht als gevolg van productieverstoringen", zo merkte Tesla op. De fabrikant benadrukte echter ook dat er geen fundamentele problemen zijn met de productie van het nieuwe model of in de toelevering van onderdelen hiervoor. Tesla voegde toe dat het weet wat het moet doen om deze verstoringen op te lossen.Het aandeel Tesla sloot maandag 0,1 procent, maar verloor in de elektronische handel nabeurs 0,2 procent.