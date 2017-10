Jeff Immelt vertrekt per direct bij GE

Maandag 2 oktober 2017 22:50 John Flannery nieuwe voorzitter.(ABM FN-Dow Jones) Jeff Immelt is maandag per direct opgestapt als voorzitter van GE. Dit maakte het concern nabeurs bekend.Immelt gaat met pensioen en CEO John Flannery wordt de nieuwe voorzitter van GE.In 2000 werd Jack Welch opgevolgd door Immelt. Per 1 augustus dit jaar trad Immelt al af als CEO.Ook treedt Immelt af als voorzitter van Baker Hughes, een onderdeel van GE. Hier zal Immelt worden opgevolgd door Lorenzo Simonelli.Het aandeel GE sloot maandag 1,6 procent hoger en daar kwam in de elektronische handel nabeurs nog eens 0,2 procent bij.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 02, 2017 16:50 ET (20:50 GMT)