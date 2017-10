Passagiersvervoer Ryanair gestegen in september

Dinsdag 3 oktober 2017 09:33 Ook bezettingsgraad stijgt.(ABM FN-Dow Jones) Ryanair heeft in september op jaarbasis meer passagiers vervoerd, terwijl ook de bezettingsgraad licht steeg. Dit maakte de Ierse luchtvaartmaatschappij dinsdag bekend.Ryanair vervoerde gedurende afgelopen maand 11,8 miljoen passagiers. Dat was 10 procent meer dan een jaar geleden.Ten opzichte van augustus was sprake van een stabilisering, omdat de groei toen ook op 10 procent uitkwam.De bezettingsgraad steeg in september op jaarbasis van 95 naar 97 procent.De groei vond plaats ondanks recente annuleringen van vluchten. Ryanair moest in het vluchtschema voor september en oktober in totaal 2.100 vluchten schrappen als gevolg van een tekort aan inzetbare piloten. Voor 98 procent van de gedupeerde passagiers is inmiddels een regeling getroffen, aldus Ryanair.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 03, 2017 03:33 ET (07:33 GMT)