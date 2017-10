Hack Yahoo trof 3 miljard gebruikers

Woensdag 4 oktober 2017 01:08

NEW YORK (ANP) - Een groot datalek bij Yahoo trof in 2013 fors meer gebruikers dan eerder werd gedacht. Moederbedrijf Verizon meldt volgens The New York Times dat cybercriminelen vermoedelijk gegevens uit 3 miljard accounts in handen kregen.

Hackers bemachtigden destijds onder meer namen, wachtwoorden en telefoonnummers van Yahoo-gebruikers. Yahoo bracht eerder naar buiten dat zo'n 1 miljard personen waren getroffen. De nieuwe schatting is gebaseerd op aanvullende inlichtingen.

Computerinbraken bij Yahoo drukten eerder dit jaar de verkoopprijs van de internetactiviteiten van het bedrijf aan Verizon. De bedrijven waren aanvankelijk een prijs van 4,8 miljard dollar overeengekomen, maar dat bedrag viel uiteindelijk zo'n 350 miljoen dollar lager uit.