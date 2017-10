Hackschandaal Yahoo veel omvangrijker

Woensdag 4 oktober 2017 07:50 Nu blijken alle accounts gehackt.(ABM FN-Dow Jones) Yahoo, inmiddels onderdeel van Oath, heeft gemeld dat een hack in 2013 veel omvangrijker was dan aanvankelijk ingeschat. Dit maakte het internetbedrijf dinsdagavond bekend.Aanvankelijk meldde Yahoo dat het om meer dan 1 miljard gehackte accounts ging, maar inmiddels zou het internetbedrijf over informatie beschikken waaruit blijkt dat alle 3 miljard accounts destijds zijn gehackt."Hoewel dit geen nieuw veiligheidsprobleem is, stuurt Yahoo meldingen per email naar alle extra getroffen accounts", aldus het bedrijf. Wachtwoorden, bankrekeningen en creditcardgegevens werden volgens Oath niet buitgemaakt.Yahoo werd gekocht door Verizon, dat het vervolgens samenvoegde met AOL en omdoopte tot Oath. Vanwege het hackschandaal betaalde Verizon destijds 350 miljoen dollar minder voor Yahoo.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 04, 2017 01:50 ET (05:50 GMT)