Europese Commissie daagt Ierland voor het hof om Apple

Woensdag 4 oktober 2017 12:40 Kwestie betreft illegale staatssteun aan Amerikaanse bedrijf.(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft Ierland voor het Europese Hof van Justitie gedaagd in verband met illegale staatssteun aan Apple. Dit maakte de Europese Commissie woensdag bekend.Volgens de Commissie gaat het om een illegaal belastingvoordeel van 13 miljard euro, dat Apple bevoordeelde ten opzichte van andere bedrijven in Ierland. Apple heeft zijn Euopese hoofdkantoor in Ierland.Volgens EU-commissaris Margrther Vestager van Mededinging is de regering van Ierland meer dan een jaar geleden gemaand de achterstallige betalingen van Apple terug te vorderen, maar is dat tot nu toe niet gebeurd.De Ierse regering heeft aan de Europese Commissie laten weten het onderzoek naar de illegale staatssteun niet voor maart 2018 te kunnen afronden.Ierland heeft de opdracht van de Europese Commissie aangevochten bij het Hof van Justitie, maar is tot de afhandeling van die zaak wel verplicht om het door de Commissie gevorderde bedrag op een speciale rekening te zetten.Het aandeel Apple noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 0,1 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 04, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)