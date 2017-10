Veon benoemt chief compliance officer

Donderdag 5 oktober 2017 09:19 Drew was al werkzaam bij Veon.(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft Josh Drew benoemd als chief compliance officer. Dit maakte het telecom- en internetconcern, dat sinds 4 april op Euronext Amsterdam genoteerd is, donderdag voorbeurs bekend.Drew is sinds juli 2016 actief bij Veon en was daarvoor werkzaam bij computerfabrikant Hewlett-Packard.Hij gaat in zijn nieuwe functie rechtstreeks rapporteren aan CEO Jean-Yves Charlier.Het aandeel Veon sloot woensdag 0,9 procent lager op 3,50 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 05, 2017 03:19 ET (07:19 GMT)