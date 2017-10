Fagron neemt Braziliaanse All Chemistry over

Donderdag 5 oktober 2017 09:18 Magistrale bereider voert meer overnamegesprekken.(ABM FN-Dow Jones) Fagron is van plan All Chemistry over te nemen, een Braziliaanse leverancier van farmaceutische grondstoffen voor bereidingsapotheken. Dit maakte de magistrale bereider donderdag voorbeurs bekend, zonder financiële details te noemen."Hoewel het macro-economische klimaat in Brazilië in de afgelopen jaren uitdagend was, blijft de Braziliaanse bereidingsmarkt zeer aantrekkelijk op de langere termijn en biedt deze aanzienlijke kansen voor toekomstige groei", aldus CEO Hans Stols in een toelichting. "Wij blijven onze leidende positie versterken door een actieve buy-and-build strategie in Europa en Noord- en Zuid-Amerika, onze belangrijkste regio's. Wij voeren momenteel gesprekken met mogelijke overnamekandidaten en zullen wanneer de tijd daar is hierover verdere informatie verstrekken."All Chemistry werd in 1997 in São Paulo opgericht door de familie Paschoal en heeft 40 medewerkers in dienst. In 2017 heeft All Chemistry een nieuwe nanotechnologielijn voor dermatologisch gebruik ontwikkeld en geïntroduceerd. In 2016 realiseerde de Braziliaanse leverancier een omzet van circa 17 miljoen Braziliaanse real, omgerekend ongeveer 4,5 miljoen euro, met een EBITDA-marge die in lijn is met de activiteiten van Fagron in Brazilië.Fagron verwacht dat de integratie van All Chemistry soepel en snel zal verlopen en dat de uitbreiding van de huidige productportefeuille en het uitgebreide klantenbestand van Fagron in Brazilië een aanzienlijk toekomstig groeipotentieel voor All Chemistry zullen opleveren.Het aandeel Fagron sloot woensdag 0,2 procent lager op 12,39 euro.