Wall Street op weg naar winst

Donderdag 5 oktober 2017 21:59 Huis van Afgevaardigden plaveit weg voor belastingplan Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen donderdag af op een hoger slot en een verdere aanscherping van de records die de afgelopen tijd werden neergezet, nadat het Huis van Afgevaardigden instemde met een begrotingswet die een opmaat zou zijn voor aangekondigde belastinghervormingen van president Trump.Een half uur voor het sluiten van de beurzen stond de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent hoger op 2.551,53 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 22.761,03 punten en de Nasdaq koerste 0,8 procent hoger op 6.585,24 punten.Na de stemming in het Huis van Afgevaardigden, is de Senaat van plan om donderdag te stemmen over een begrotingswet.De langdurige opwaartse trend op de aandelenmarkten in de Verenigde Staten is deels ondersteund door de hoop op belastingverlagingen die president Donald Trump heeft beloofd. De kans op een belastingbeleid dat gunstig is voor bedrijven stuwde vaak het kopen van beleggingen die als risicovol worden gezien."Tot een week geleden was er veel pessimisme bij beleggers dat de regering Trump geen enkele belastinghervorming zou kunnen doorvoeren, vooral nadat ze niet in slaagde om het Obamacare-zorgstelsel te herroepen. Maar dat lijkt vorige week te zijn veranderd en nu geloven meer mensen dat de winsten van bedrijven zullen worden gespekt door lagere belastingtarieven", zei analist Phil Orlando van Federated Investors.Olie noteerde donderdag in het groen. Een november-future West Texas Intermediate steeg 1,6 procent tot 50,77 dollar, terwijl een december-future Brent 1,9 procent hoger bewoog op 56,84 dollar.De euro/dollar noteerde bijna 0,4 procent lager op 1,1710, doordat de dollar wereldwijd sterker werd. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1769 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1772 op deOp economisch gebied bleek dat de steunaanvragen in de Verenigde Staten vorige week met 12.000 zijn gedaald terwijl het Amerikaanse handelstekort daalde tot het laagste niveau in 11 maanden.Positief voor het beurssentiment waren uitspraken van Fed-beleidsmaker Jerome Powell, die zei dat meer regels en regulering niet altijd de beste oplossing zijn voor problemen in financiële markten. Powell is een van de mogelijke opvolgers van Fed-voorzitter Janet Yellen.BedrijfsnieuwsUnited Parcel Service verloor 0,9 procent terwijl Fedex vlak noteerde nadat Bloomberg meldde dat Amazon.com een nieuwe bezorgdienst uitprobeert, die een concurrent kan worden voor de twee pakketbezorgbedrijven. Amazon noteerde 1,5 procent hoger.SeaWorld Entertainment verloor 5,4 procent. Daarmee werd de winst uitgewist die in de handel voorbeurs werd geboekt, op het nieuws dat Merlin Entertainment, de eigenaar van Legoland, een deel van de worstelende exploitant van zeezoogdierenpretparken zou willen kopen. Merlin won 3,4 procent.Constellation Brands, dat Corona-biertjes produceert, won 3,8 procent nadat het bedrijf beter dan verwaxchte resultaten boekte en zijn winstverwachting verhoogde.