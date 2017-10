HelloFresh wil deze maand beursnotering aankondigen - media

Vrijdag 6 oktober 2017 21:57 Waardering tussen 1,5 miljard en 2,0 miljard euro.(ABM FN-Dow Jones) De bezorger van maaltijdboxen HelloFresh is van plan om in de tweede helft van oktober een beursgang aan te kondigen. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen.HelloFresh is deels in handen van het Duitse investeringsvehikel Rocket Internet, dat eveneens een belang heeft in de Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway.com. HelloFresh zou na bekendmaking van de cijfers over het derde kwartaal de aankondiging van een beursgang willen doen, aldus Bloomberg, al staat nog niets definitief vast. De waardering van het bedrijf zou tussen de 1,5 miljard tot 2,0 miljard euro liggen.Twee jaar geleden was HelloFresh ook al van plan een notering te krijgen aan de beurs van Frankfurt. Uiteindelijk kwam het daar niet van.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 06, 2017 15:57 ET (19:57 GMT)