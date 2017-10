Rosneft neemt belang in Zohr-gasveld

Maandag 9 oktober 2017 10:27 Russisch concern neemt belang over van Italiaanse Eni.(ABM FN-Dow Jones) Rosneft heeft voor 1,13 miljard dollar een 30 procent belang genomen in het Zohr-gasveld in de Middellandse Zee van het Italiaanse Eni. Dit meldde het Russische energieconcern maandag.Het staatsbedrijf meldde tevens zijn aandeel in eerdere projectenkosten aan Eni terugbetaald te hebben. Rosneft specificeerde dit bedrag echter niet.Het Zohr-gasveld werd in 2015 door Eni in het oostelijk deel van de Middellandse Zee ontdekt.De reserves van 231 vierkante kilometer grote veld bedragen meer dan 850 miljard kubieke meter.