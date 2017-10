Wall Street koerst af op hogere opening

Maandag 9 oktober 2017 14:57 Spanningen Noord-Korea lopen op.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het groen.De kwestie Noord-Korea speelt de markt maandag opnieuw parten, na opmerkingen over de kwestie gedurende het weekeinde van Donald Trump. In berichten op Twitter zei hij dat de jaren waarin Washington heeft geprobeerd het gesprek aan te gaan met Pyongyang over Noord-Korea's nucleaire programma nutteloos zijn gebleken en dat "slechts één ding zal werken" als het gaat over het communistische land. De opmerkingen leidden tot de vrees dat het conflict in een nieuwe fase terecht is gekomen.Volgens marktanalist Konstantinos Anthis van ADS Securities blijft de markt maandag 'bullish' ondanks de daling van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten in september, waarbij de markt uitkijkt naar de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Open Market Committee woensdag en Amerikaanse detailhandelsverkopen vrijdag.Volgens marktanalist Katie Stickton van BTIG vormt juist dit overdreven 'bullish' sentiment het grootste risico voor de markt vanuit technisch perspectief. "Wij denken dat een terugval met 3 tot 5 procent de opwaarts trend net op tijd zou kunnen verversen voor een seizoensgebonden eindejaarrally", voegde zij toe.Olie noteerde vrijdag verdeeld. Een november-future West Texas Intermediate noteerde vlak op 49,29 dollar, terwijl een december-future Brent 0,5 procent goedkoper werd op 55,32 dollar.Beweging voor de dollar komt volgens Anthis deze week uit macro-publicaties en de interpretatie van deze data in relatie tot een volgende renteverhoging. Ook de stijgende geopolitieke spanningen met Noord-Korea kunnen volgens de analist voor beweging zorgen.De euro/dollar noteerde op 1,1747. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1724 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1732 op de borden.BedrijfsnieuwsGeneral Electric noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,9 procent omlaag, na het nieuws dat een aantal topbestuurders het bedrijf gaan verlaten.Switch verloor 1,6 procent, nadat het aandeel tijdens zijn beursdebuut vrijdag 23 procent won.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,1 procent lager op 2.549,33 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 22.773,67 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6.590,18 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 09, 2017 08:57 ET (12:57 GMT)