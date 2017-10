Rugwind voor DSM op groen Damrak

Maandag 9 oktober 2017 18:10 Ahold Delhaize levert in.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met een kleine winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De AEX index steeg 0,2 procent naar 541,19 punten.Beleggers moesten het stellen zonder veel richtinggevend nieuws, mede te danken aan de viering van Columbus Day in Amerika. Hoewel Wall Street geopend is, is de agenda leeg.Voorbeurs bleek de Duitse industriële productie gestegen en groeide de Chinese dienstensector volgens Markit afgelopen maand wel, maar in een beduidend lager tempo.De Spaanse beurs steeg circa een half procent. De situatie in Catalonië is nog altijd onrustig. Dit weekend was er een grote demonstratie in Barcelona tegen een afscheiding, waar de dagen ervoor juist protesten waren van mensen die onafhankelijkheid wensen."De markten kijken eigenlijk al naar morgen, de dag dat de Catalaanse president Puigdemont het regionale parlement gaat toespreken naar aanleiding van de uitslag van het referendum", aldus economen van Rabobank.Mocht Catalonië zich inderdaad onafhankelijk verklaren, dan zal Madrid vermoedelijk artikel 155 in werking zetten en daarmee het Catalaanse parlement ontbinden.De euro noteerde maandag tegenover de dollar op 1,1739. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1735 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1733 op de borden. De olieprijzen noteerden bij het sluiten van de Europese aandelenmarkten vrijwel onveranderd. Dit betekent dat een vat West Texas Intermediate circa 50 dollar kost en een vat Brent ruim 55 dollar.Stijgers en dalersIn de AEX ging DSM aan kop na een koopaanbeveling door ING en een spectaculaire koersdoelverhoging van 55,00 naar 91,00 euro. Analist Reginald Watson wees er op dat DSM zijn doelstellingen onder het strategisch plan voor 2018 een jaar eerder dan voorzien heeft weten te realiseren. "We denken dat het onthullen van de Strategie 2021 in het tweede kwartaal van 2018 de aanjager zal zijn van de waardering naar 91 euro per aandeel", aldus de marktvorser. DSM werd 1,5 procent duurder.Ook ASML had de wind in de rug en won 1,3 procent.De grootste daler was Ahold Delhaize met een koersverlies van 2,3 procent. Dit weekend bleek de grootgrutter onder beleggers van onlinebroker BinckBank juist het meest geliefde aandeel voor deze maand, net als overigens vorige maand het geval was.Verder leverde ArcelorMittal 1,1 procent in. Analist Corne van Zeijl van Actiam wees erop dat de koers van het staalconcern nog een stuk kan dalen om weer in lijn te komen met de prijsontwikkeling van ijzererts.In de Midkap ging PostNL 1,4 procent hoger. Het Belgische Bpost, dat eerder interesse had in een overname van PostNL, kondigde maandag voorbeurs een stevige overname in Amerika aan. Bpost was de grootste daler in Brussel."Nu weten we waarom het aandeel PostNL de afgelopen dagen er zwak bij lag op de beurs. De kans op hernieuwde interesse van het Belgische Bpost is na de overname van het Amerikaanse Radial een stuk kleiner", meent portefeuillemanager Albert Jellema van ProBeleggen.Arcadis won 1,3 procent, net als ASMI, en met een verlies van 2,3 procent was bodemonderzoeker Fugro de grootste daler in de AMX.Onder de kleinere aandelen vielen Brunel en Kendrion op met stijgingen van elk 1,3 procent. Basic-Fit won 0,8 procent na een koersdoelverhoging door Deutsche Bank. Met een verlies van 1,8 procent sloot Heijmans de rij.Op lokaal niveau was er nieuws rondom Esperite en Brill. Esperite betreedt de Oekraïense markt door een samenwerking aan te gaan met Innovatsiyni Tekhnologiyi voor de opslag van stamcellen. Het aandeel steeg ruim 15 procent.Brill meldde dat Peter Coebergh de nieuwe topman bij de uitgeverij wordt. Hij volgt Herman Pabbruwe die met pensioen gaat. Coebergh krijgt hulp van Olivier de Vlam, die zowel financieel als operationeel directeur wordt. Het aandeel Brill maakte een pas op de plaats.Tussenstanden Wall StreetWall Street doet het op Columbus Day rustig aan. Rond het slot op de Europese aandelenmarkten noteerden de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeters rond de slotkoersen van afgelopen vrijdag. Later in de week komt het cijferseizoen op gang, met vooral financials die de boeken openen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 09, 2017 12:10 ET (16:10 GMT)