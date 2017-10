Lufthansa bereikt loonakkoord met piloten

Dinsdag 10 oktober 2017 18:27 Overeenkomst loopt tot juni 2022.(ABM FN-Dow Jones) Lufthansa heeft een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten met zijn piloten. Dit meldde de Duitse luchtvaarder dinsdag.Het akkoord loopt tot juni 2022. Het salaris van de piloten gaat omhoog, terwijl Lufthansa meer flexibiliteit krijgt en de pensioenverplichtingen voor de luchtvaarder omlaag gaan.Het aandeel Lufthansa sloot dinsdag op een rode beurs 2,3 procent hoger.