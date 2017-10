Olieprijs hoger gesloten

Dinsdag 10 oktober 2017 21:06 Markt ziet zich gesteun door exportverlaging Saoedi Arabie.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, nadat Saoedi Arabië aankondigde de maandelijkse export van ruwe olie te verlagen, in een poging de mondiale voorraden versneld te verlagen.De olieminister van Saoedi Arabië kondigde maandag aan de export in november met 7 procent te verlagen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De maatregel is onderdeel van de lopende inspanningen van OPEC en andere grote olieproducenten, waaronder Rusland, om de olieprijzen te stabiliseren door een verlaging van de output.OPEC, waarvan Saoedi-Arabië het grootste lid is, en 10 producerende landen buiten het kartel, waaronder Rusland, kwamen eind vorig jaar overeen om de productie met circa 1,8 miljoen vaten per dag te verlagen ten opzichte van de piek van 16 oktober, met als doel het wereldwijd overaanbod terug te brengen en de olieprijs te verhogen.De overeenkomst, die in mei werd verlengd tot maart 2018, werd ondermijnd door een gebrek aan naleving van het akkoord, de toename van de Amerikaanse productie en een onverwachte stijging van de productie in Libië en Nigeria. De twee lidstaten waren vrijgesteld van de overeenkomst.Vorige week kwamen de Saoedische koning Salman en de Russische president Vladimir Poetin in Moskou bijeen om onder andere te discussiëren over een verlenging van het akkoord, maar er werd geen nieuwe overeenkomst getroffen."Er is slechts een gematigde reactie op commentaar van OPEC-leden over de verlenging of verdieping van het productieverlagingsakkoord, evenals de aankondiging van Saudi Aramco om te snijden in de levering van olie in november", aldus analisten van JBC Energy.De prijs voor een vat ruwe olie sloot maandag licht hoger, maar analisten meldden dat beleggers meer concrete bewijzen willen zien van de aangekondigde maatregelen."De markt wil eerst bewijzen zien voordat het wordt geloofd. We zitten nog in oktober en hebben nog geen productie en export cijfers van deze maand gezien", zei analist Giovanni Staunovo van UBS Wealth Mangement.De november-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 1,34 dollar, ofwel 2,7 procent, hoger op 50,92 dollar.