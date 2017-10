Olieprijs verder omhoog

Woensdag 11 oktober 2017 21:33 OPEC meldt productiestijging, maar ziet ook vraag oplopen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat de OPEC zijn verwachting voor de vraag verhoogde, bij een rapportage dat de productie van OPEC-lidstaten in september was toegenomen, ondanks een akkoord om de productie te beperken.De Amerikaanse Energy Information Administration verhoogde intussen zijn verwachting voor de olieprijs dit jaar en volgend jaar en verhoogde ook zijn verwachting voor de Amerikaanse productie in 2018. De EIA rekent op 49,69 dollar per vat dit jaar, 1,7 procent meer dan een maand eerder werd geraamd. Voor 2018 is de raming met 2 procent verhoogd tot 50,57 dollar per vat.De november-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,38 dollar, ofwel 0,8 procent, hoger op 51,30 dollar.In zijn maandelijkse rapport stelde de Organisatie van olie-exporterende landen OPEC dat de productie van ruwe olie in september met 90.000 vaten per dag is gestegen. Dat bemoeilijkt de inspanningen van het oliekartel en andere grote producenten om de productie te beperken en het wereldwijde overschot aan olie terug te dringen.De productie van niet OPEC-landen steeg met 31.000 vaten per dag, deels door stijgende productie in de Verenigde Staten, merkte het rapport verder op.OPEC voorziet echter voor dit jaar en 2018 dat de vraag naar olie zo'n 30.000 vaten per dag hoger zal zijn dan eerder geraamd. "De retoriek van de OPEC blijft de olieprijs ondersteunen zei analist Robbier Fraser van Schneider Electric. Met name de groei in opkomende Aziatische landen jaagt de mondiale groei aan, volgens de analist.Dinsdag steeg de olieprijs al sterk, nadat Saoedi-Arabië aankondigde zijn olie-export met 7 procent te verlagen, om de mondiale voorraden versneld te verlagen.Een econoom zei woensdag tegen CNBC dat de connectie tussen de olieprijs en de dollar mogelijk op zijn eind loopt. Saoedi-Arabië zal namelijk door de Chinezen worden gedwongen om olie ook in Chinese yuans te prijzen en zodra dat gebeurt, zal de rest van de oliemarkt meegaan, zei analist Carl Weinberg van High Frequency Economics tegen de Amerikaanse nieuwszender. Daarmee zou de status van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt verder onder druk komen te staan.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 11, 2017 15:33 ET (19:33 GMT)