Sanofi investeert in uitbreiding Franse fabriek

Donderdag 12 oktober 2017 07:55 Franse farmaceut breidt productie griepvaccin uit.(ABM FN-Dow Jones) Sanofi investeert 170 miljoen euro in de uitbreiding van een fabriek in het Franse Val de Reuil in Normandië. Dit maakte de Franse farmaceut donderdag voorbeurs bekend.In de nieuwe faciliteit zullen door dochterbedrijf Sanofi Pasteur griepvaccins van het merk Vaxigrip Tetra worden geproduceerd. De productie moet in 2022 van start gaan, afhankelijk van de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.De investering is onderdeel van een groter uitbreidingsprogramma van Sanofi voor de productie van vaccins in Frankrijk, de Verenigde Staten en Mexico.Het aandeel Sanofi sloot woensdag bijna 0,4 procent lager op 84,42 euro.