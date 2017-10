Damrak sluit licht hoger

Donderdag 12 oktober 2017 18:15 Amerikaanse banken voorspellen sterk kwartaalcijferseizoen(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag licht hoger gesloten, in afwachting van een sterk kwartaalcijferseizoen.De AEX index steeg 0,2 procent tot 542,84 punten, terwijl ook de AMX een plus van 0,2 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,1 procent.Volgens vermogensbeheerder Jan Willem Nijkamp van Fintessa Vermogensbeheer gebeurde er donderdag niet zo veel. De aandacht ging vooral uit naar de kwartaalcijfers, met name die van de Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Citigroup die beide beter dan verwacht waren.De aandelen van de twee banken stonden donderdagmiddag toch op verlies, wat volgens Nijkamp wel vaker gebeurt als er op meevallende cijfers wordt gerekend. Na de eveneens sterke cijfers van de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock op woensdag denkt de vermogensbeheerder dat het een redelijk kwartaalcijferseizoen kan worden, omdat de Amerikaanse en wereldeconomie goed draait. In het lage renteklimaat zouden de aandelenbeurzen hierdoor nog wel een zetje omhoog kunnen krijgen, bijvoorbeeld tot de oude top van 560 punten van vlak voor de financiële crisis in 2007.De financiële markten reageerden donderdag nog op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve die woensdagavond werden gepubliceerd. Daaruit bleek dat de meeste beleidsmakers denken dat ze de kortetermijnrente waarschijnlijk dit jaar nog verder zullen verhogen, hoewel volgens sommigen hun besluit afhangt van de vraag of de inflatie in de komende maanden aantrekt."De notulen geven een verdeeld comité weer, waarbij de voorspellingen voor de inflatie voor de meeste consternatie zorgen", zei analist James Athey van Aberdeen Standard Investments. "Helaas lijkt niemand het fundamentele punt te adresseren of het huidige monetaire beleid de inflatie wel stimuleert", voegde hij toe.Op macro-economisch gebied bleken de producentenprijzen in de VS harder dan verwacht te zijn gestegen, wat volgens Nijkamp kan duiden op hogere inflatie. Als er meer van dit soort cijfers komen, kan de kans op een renteverhoging van de Fed in december toenemen.Positief was verder dan de industriële productie in de eurozone in augustus sterk steeg, volgens statistiekbureau Eurostat. De productie steeg met 3,8 procent op jaarbasis en 1,4 procent op maandbasis. Het zwakke cijfer voor juli werd opwaarts bijgesteld naar 0,3 procent groei.Olie noteerde donderdag in het rood. Een november-future West Texas Intermediate daalde 1,0 procent tot 50,77 dollar, terwijl een december-future Brent 0,9 procent lager bewoog op 55,90 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1845. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1878 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1867 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 13 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 2,7 procent. Volgens Nijkamp heeft het fonds met andere staalconcerns onder druk gestaan na zorgen over lagere vraag naar ijzer in China, maar heeft het aandeel zich nu "mooi herpakt".DSM volgde met een plus van 1,8 procent. ABN AMRO verhoogde het koersdoel van 75,00 naar 82,00 euro zette het aandeel op zijn favorietenlijst, met behoud van het koopadvies. De analisten zien DSM als potentiële overnameprooi na de verkoop van zijn belang in Patheon voor 1,5 miljard euro, die het bedrijf zo goed als schuldenvrij maakt. Om eigen baas te blijven kan DSM het best zelf overnames doen en aandelen terugkopen, stellen de analisten, die het aandeel nog steeds goedkoop vinden in vergelijking met sectorgenoten.Unilever won ook 1,8 procent tot 51,28 euro en sloot daarmee op de hoogste koers ooit. ABN AMRO schreef donderdag dat de hoge waardering erop wijst dat beleggers rekenen op een hernieuwde overnamepoging van KraftHeinz of een opsplitsing van het concern, maar de analisten geloven daar zelf niet in en denken daarom dat deze waardering te hoog is. Nijkamp merkte op dat levensmiddelenreuzen in andere landen ook op winst stonden, maar dat Unilever het nog wat beter deed.Philips eindigde 0,2 procent hoger. Het Amerikaanse advocatenkantoor Goldberg Law onderzoekt claims van aandeelhouders nadat het Eindhovense bedrijf woensdag bekendmaakte dat twee fabrieken onder verscherpt toezicht staan op last van de Food and Drug Administration. Philips moet de productie van defibrillatoren in twee Amerikaanse fabrieken opschorten, wat het bedrijfsresultaat met 80 miljoen euro zal drukken.Digitale beveiliger Gemalto was de sterkste daler met een verlies van 3,0 procent, terwijl ook SBM Offshore en kabelaar Altice ruim anderhalf procent inleverden. Bij SBM Offshore zou de lagere olieprijs wel een rol spelen, dacht Nijkamp.Bij de Midkapfondsen was Flow Traders met een winst van 1,8 procent de sterkste stijger. Het fonds meldde woensdag nabeurs opnieuw een maand met lage volatiliteit voor de handel in ETFs, wat ongunstig is voor de omzet en winst van Flow.Fugro verloor 1,2 procent. Het bedrijf kreeg een acceptabele prijs voor enkele niet-kernactiviteiten, al zal de boekwinst bescheiden blijven, stelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. Vanochtend werd bekend dat Fugro enkele niet-kernactiviteiten, waaronder het leggen van kabels en het uitgraven van sleuven, verkoopt aan Global Marine voor 73 miljoen dollar. ING handhaafde het Houden advies met een koersdoel van 13,00 euro.Air France-KLM won 0,1 procent. KLM en Luchthaven Schiphol zullen niet meer overleggen over de groeimogelijkheden van andere luchtvaartmaatschappijen, hebben de twee bedrijven toegezegd aan de Autoriteit Consument & Markt. ACM constateerde eerder het bestaan van ongeoorloofde afspraken, dat KLM en haar partners 70 procent van het vliegverkeer op de luchthaven zouden verzorgen en de overige luchtvaartmaatschappijen zo'n 30 procent.In de AScX was Fagron de grote verliezer met een daling van 6,5 procent. De kwartaalomzet van 104 miljoen euro was iets onder de consensusverwachting van 106 miljoen. Analist Lenny van Steenhuise van KBC Securities vond het cijfer ondanks tegenslagen niet tegenvallen, maar ING verlaagde zijn advies van kopen naar houden en het koersdoel van 14,50 naar 14,00 euro.Takeaway.com voerde de lijst aan met een winst van 6,0 procent. Het bedrijf blijft stijgen na de sterke trading update op dinsdag en de advies- en koersdoelverhoging van Goldman Sachs en de koersdoelverhoging van ABN AMRO op woensdag.Onder de lokale fondsen eindigde Lavide Holding 4,6 procent lager. Het bedrijf maakte donderdag bekend de in juli aangekondigde overname van de toeristische organisatie Gastvrij Nederland te hebben afgerond. Om de positionering van Gastvrij Nederland te verbeteren, is er een aanvullende lening verschaft door Lavide aan Gastvrij Nederland ter waarde van 100.000 euro.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 2.554,90 punten. De Dow Jones index stond ook nagenoeg ongewijzigd en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.