Kobe Steel erkent ook fraude met staaldraad

Vrijdag 13 oktober 2017 08:04

TOKIO (ANP) - De Japanse metaalproducent Kobe Steel heeft ook gesjoemeld met de uitkomsten van kwaliteitsinspecties voor staaldraad, dat gebruikt wordt in onder meer automotoren en om banden te versterken. Het bedrijf bevestigde dat na berichtgeving door zakenkrant Nikkei.

Kobe Steel biechtte eerder al op dat het gegevens over de stevigheid en levensduur van onder meer aluminium- en koperproducten heeft vervalst. Uit de jongste onthulling blijkt dat de onderneming ook gefraudeerd heeft bij de productie van staal, haar belangrijkste onderdeel, dat goed is voor circa een derde van de totale omzet.

Afnemers zijn momenteel druk bezig hun producten na te lopen waarin materialen zijn verwerkt die Kobe Steel heeft geleverd. Voor zover bekend is nog nergens vastgesteld dat de veiligheid in het geding is. De producten van de metaalproducent worden breed toegepast in de industrie, bijvoorbeeld in auto's, vliegtuigen en treinen.