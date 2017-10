Topman Samsung stapt op

Vrijdag 13 oktober 2017 08:25 Oh-Hyun Kwon verlaat bedrijf in maart 2018.(ABM FN-Dow Jones) Vice-voorzitter Oh-Hyun Kwon van Samsung Electronics stapt in maart 2018 op. Dit maakte het Koreaanse elektronica- en telecombedrijf vrijdag in een persbericht bekend.Kwon, die tevens CEO is van de divisie Samsung Display, heeft ervoor gekozen om zijn termijn niet te verlengen, aldus het concern. "In een emotionele brief aan het personeel meldde Kwon dat de aankondiging van zijn pensioen het moeilijkste was om te doen, maar dat het nu de juiste tijd is en hij gelooft dat dit besluit het beste is voor het bedrijf", meldde Samsung. De vertrekkende topman is 64 jaar oud en sinds 1985 in dienst bij Samsung."Nu we geconfronteerd worden met een ongekende crisis, denk ik dat de tijd rijp is voor het bedrijf om opnieuw te starten, met een nieuw elan en jong leiderschap", stelde Kwon. "Het bedrijf heeft meer dan ooit een nieuwe leider nodig."Het bedrijf is verwikkeld in een groot omkoopschandaal in Zuid-Korea, waarvoor de voormalige bestuursvoorzitter Lee Jae-yong tot vijf jaar gevangenisstraf is veroordeeld. Lee ontkent schuldig te zijn en deze week is zijn beroepsprocedure gestart.Samsung maakte vrijdag ook bekend over het derde kwartaal van dit jaar een operationeel resultaat van 14,5 biljoen won, circa 12,8 miljard dollar, te verwachten. Een jaar geleden was dat nog 5,2 biljoen won. Het bedrijf voorziet dat de kwartaalomzet is gestegen van 47,82 biljoen naar 62 biljoen won.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 13, 2017 02:25 ET (06:25 GMT)