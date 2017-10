Autoriteit Persoonsgegevens tikt Microsoft op de vingers

Vrijdag 13 oktober 2017 11:15 Verwerking gebruikersgegevens volgens privacywaakhond in strijd met de wet.(ABM FN-Dow Jones) Microsoft verwerkt via Windows 10 in strijd met de wet gegevens van gebruikers die dit besturingssysteem op hun computer hebben geïnstalleerd. Dit stelde de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens vrijdag na onderzoek van Windows 10 Home en Pro.De Amerikaanse softwaregigant van miljardair Bill Gates informeert gebruikers volgens de privacywaakhond niet duidelijk welke gegevens door Microsoft worden gebruikt en voor welke doelen. Ook kunnen gebruikers door de werkwijze van Microsoft geen rechtsgeldige toestemming geven voor de verwerking van hun gegevens.Microsoft verzamelt continu technische prestatie- en gebruiksgegevens over apparaten met de genoemde softwaresystemen, tenzij de gebruiker de standaardinstellingen zelf wijzigt. In Nederland betreft het meer dan vier miljoen apparaten. Door de werkwijze van Microsoft hebben de gebruikers gebrek aan controle over hun gegevens, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Ze weten volgens de privacywaakhond niet welke gegevens waarvoor worden gebruikt, noch dat er op basis van deze gegevens gepersonaliseerde advertenties en aanbevelingen aan hen kunnen worden getoond, als de gebruikers dit bij installatie, of daarna, niet hebben uitgeschakeld.Microsoft heeft volgens de privacywaakhond inmiddels aangegeven de overtredingen te willen beëindigen. Als dit niet gebeurt, kan de autoriteit besluiten Microsoft een sanctie op te leggen.