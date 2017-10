Volkswagen Group verkoopt meer auto's

Vrijdag 13 oktober 2017 12:48 Voor het eerst meer dan een miljoen wagens afgeleverd in september.(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen Group heeft vorige maand meer auto's verkocht dan een jaar geleden en overschreed voor het eerst de grens van een miljoen verkochte auto's in de maand september. Dit maakte de Duitse autofabrikant, waartoe merken als Audi, Seat, Skoda en Porsche behoren, vrijdag bekend.De aflevering van nieuwe auto's steeg met dubbelcijferige aantallen in zowel Noord- als Zuid-Amerika, maar de groei in Europa was matig, vooral door gedaalde verkopen in Duitsland.Het concern uit Wolfsburg leverde in september 1,01 miljoen nieuwe auto's af, 6,6 procent meer dan een jaar geleden.In Zuid-Amerika nam het aantal afleveringen met liefst 68,4 procent toe tot 47.800 auto's, vooral door sterke groei in Brazilië en Argentinië. In Noord-Amerika was er een groei van 13,5 procent naar 85.900 stuks, waar vooral de SUV's en de Volkswagen Tiguan populair zijn.In Azië/Pacific was er een toename van 6,1 procent tot 436.700 wagens. Dat was vooral te danken aan de populariteit van diverse modellen van Volkswagen, Audi en Skoda in China.De groei in Europa bedroeg slechts 1,5 procent, wat leidde tot 404.500 afleveringen. Opvallend daarbij was dat er in thuismarkt Duitsland een daling was van 3,3 procent en dat de stijging vooral tot stand kwam door betere verkopen in Centraal en Oost-Europa.