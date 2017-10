Lange termijn bepalend voor toekomstig monetair beleid - Draghi

Zondag 15 oktober 2017 13:18 Inflatie volgens centraal bankier nog altijd te laag.(ABM FN-Dow Jones) Beleidsmakers moeten toch vooral de lange termijn in gedachten houden als zij nadenken over de toekomst van het aankoopprogramma voor obligaties. Dit bleek uit de woorden van voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank zaterdag."Het vereist tijd. We moeten volhardend zijn met ons monetaire beleid", zo zei Draghi aan de zijlijn van een bijeenkomst van het Internationale Monetaire Fond en de Wereldbank in Washington.Hoewel Draghi zich positief uitlief over de vooruitzichten voor de economie van de eurozone, merkte de centraal bankier ook op dat de inflatie te laag blijft, mogelijk als gevolg van een achterblijvende loongroei.Momenteel koopt de ECB maandelijks voor 60 miljard euro aan obligaties op. Dit programma loopt in principe tot het einde van dit jaar. De centrale bank komt dit jaar nog bijeen op 26 oktober en 14 december. Tijdens een van deze twee vergadering zal de ECB kleur moeten bekennen door aan te geven of het programma in 2018 wordt doorgezet en tegen welke condities.De markt houdt er rekening mee dat er een verlenging komt, maar wel een waarbij de maandelijkse opkopen geleidelijk worden afgebouwd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 15, 2017 07:18 ET (11:18 GMT)