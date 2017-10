Consumententak Pfizer in belangstelling Reckitt Benckiser - media

Zondag 15 oktober 2017 14:16 Advil mogelijk samengevoegd met Nurofen.(ABM FN-Dow Jones) Reckitt Benckiser lijkt zijn oog te hebben laten vallen op de consumententak van de Amerikaanse farmaceut Pfizer. Dit schreef The Sunday Times zondag op basis van bronnen in de Londense City.Afgelopen week meldde Pfizer dat het de strategie opties voor zijn consumententak onderzoekt. Een verkoop zou daarbij tot de mogelijkheden behoren, aldus de onderneming. Pfizer Consumer Healthcare behaalde in 2016 een omzet van circa 3,4 miljard dollar, met producten als Advil en Centrum.Deze activiteiten staan volgens CEO Ian Read ver genoeg af van de biofarma kernactiviteiten om te onderzoeken of een verkoop meer aandeelhouderswaarde oplevert.Volgens The Sunday Times onderzoekt Reckitt Benckiser, dat zelf eigenaar is van de vrij verkrijgbare pijnstiller Nurofen, hoe het een overname zou kunnen financieren, waarbij mogelijk gebruik wordt gemaakt van een claimemissie.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 15, 2017 08:16 ET (12:16 GMT)