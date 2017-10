Casino boekt hogere kwartaalomzet

Dinsdag 17 oktober 2017 08:34 Autonome omzetdaling in Frankrijk.(ABM FN-Dow Jones) Casino heeft in het derde kwartaal een hogere omzet gerealiseerd dankzij verkoopgroei in alle regio's en de meeste winkelsegmenten. Dit maakte het Franse supermarktconcern dinsdag voorbeurs bekend.De omzet steeg met 1,9 procent naar 9,22 miljard euro. De autonome omzetgroei bedroeg 3,4 procent en de identieke omzet in vergelijkbare winkels groeide met 2,2 procent.De omzetgroei was het sterkst bij prijsvechter Cdiscount, waar de verkopen met 19,1 procent toenamen.In thuismarkt Frankrijk was de omzetgroei met 0,1 procent zeer bescheiden, terwijl de omzet in Latijns Amerika 2,4 procent toenam. In Frankrijk was er autonoom zelfs een omzetdaling van 0,2 procent, onder meer vanwege omzetdaling bij de Casino supermarkten en in het segment Convenience.Het concern onthield zich van een outlook voor het hele jaar.Het aandeel Casino sloot maandag vlak op 48,84 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 17, 2017 02:34 ET (06:34 GMT)