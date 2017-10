Johnson & Johnson verhoogt outlook

Dinsdag 17 oktober 2017 13:20 Resultaten in derde kwartaal gestegen.(ABM FN-Dow Jones) Johnson & Johnson heeft in het derde kwartaal van 2017 hogere resultaten geboekt en stelt de outlook voor het boekjaar opwaarts bij. Dit bleek dinsdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse levensmiddelen- en farmaceutische zwaargewicht."De groei versnelde in het derde kwartaal", zei CEO Alex Gorsky. Volgens de topman deed het farmaceutische tak van J&J het goed en kom het bedrijf ook profiteren van overnames, zoals die van Actelion.De omzet steeg in het derde kwartaal met ruim 10 procent tot 19,7 miljard dollar. Operationeel steeg de omzet met 9,5 procent en hierin zat een gunstig valuta-effect van 0,8 procent. De opbrengsten in thuismarkt Amerika stegen op jaarbasis met 9,7 procent en internationaal zelfs met 10,9 procent.Onder de streep resteerde een nettowinst van 5,2 miljard dollar. Dat was een jaar geleden 4,7 miljard dollar.OutlookJ&J verhoogde dinsdag opnieuw de outlook, nadat dit bij de tweede kwartaalcijfers ook al gebeurde. De omzet moet dit jaar uitkomen tussen 76,1 miljard en 76,5 miljard dollar. Drie maanden geleden ging het concern uit van 75,8 miljard tot 76,1 miljard dollar.De aangepaste winst per aandeel, die J&J eerder inschatte op 7,12 tot 7,22, komt nu vermoedelijk uit op 7,25 tot 7,30 dollar.In de elektronische handel voorbeurs steeg het aandeel Johnson & Johnson vanmiddag ruim 2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 17, 2017 07:20 ET (11:20 GMT)