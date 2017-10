Damrak hoger gesloten

Woensdag 18 oktober 2017 18:12 Nabeurs focus op Beige Book.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn woensdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,2 procent tot 548,52 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,0 procent.De markt kreeg woensdag een reeks bedrijfsresultaten te verwerken. Marktanalist Ron van der Does van IG sprak van teleurstellende resultaten van Akzo Nobel en beter dan verwachte resultaten voor ASML.Daarnaast wees de analist op de start van het negentiende Partijcongres in China. "Hieruitkwam meer aspiratie voor de economie naar voren, dan concrete plannen. China werkt hard aan een meer open economie, maar houdt hierbij de communistische principes hoog in het vaandel. Het congres wordt dit keer met meer belangstelling gevolgd, aangezien economen en beleggers uitkijken naar enige indicatie over hervormingen, vanwege zorgen over de economische groei in China", zei de analist.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de bouwproductie in de eurozone op maandbasis is gedaald met 0,2 procent. Op jaarbasis was evenwel sprake van een stijging met 1,6 procent.Daarnaast was er aandacht voor Britse arbeidsmarktcijfers. De werkloosheid stabiliseerde in de periode juni tot en met augustus op 4,3 procent. De lonen stegen met 2,1 procent op jaarbasis.Voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank hield zijn kruit droog tijdens een toespraak in Duitsland over structurele hervormingen in de eurozone. De euro daalde licht, naar 1,1746 dollar. Volgende week komt de ECB met zijn rentebesluit dus het lag ook niet in de lijn der verwachting dat Draghi schokkende uitspraken zou doen.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 3,6 procent. De marktindex steeg van 405,2 vorige week naar 419,7.Tevens werd bekend dat het aantal in de Verenigde Staten in aanbouw genomen woningen in september is gedaald met 4,7 procent naar 1,127 miljoen woningen, terwijl het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde met 4,5 procent tot 1,215 miljoen vergunningen.Uit de meest recente data van de Amerikaanse Energy Information Administration bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 13 oktober zijn gedaald met ruim 5,7 miljoen vaten tot circa 456,5 miljoen.Olie noteerde woensdag verdeeld. Een november-future West Texas Intermediate daalde 0,2 procent tot 51,79 dollar, terwijl een december-future Brent 0,2 procent hoger bewoog op 57,98 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1769. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1759 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1766 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 17 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ABN AMRO met een winst van 1,9 procent, nadat Deutsche Bank het koersdoel voor de bank verhoogde van 27,50 euro naar 28,00 euro, met behoud van het koopadvies.Randstad was met een winst van 1,5 procent de op één na sterkste stijger onder de hoofdfondsen.De grootste daler was ASML met een verlies van 2,3 procent. ASML maakte woensdag resultaten bekend. Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen zei dat de onderneming ijzersterk heeft gepresteerd, waarbij vooral de verkoop van geheugenchips de resultaten aanjaagde. Analist Edwin de Jong van NIBC vondt dat ASML vertrouwen naar de toekomst uitstraalde. In het derde kwartaal van dit jaar behaalde ASML een omzet van 2,45 miljard euro, waar de toeleverancier vooraf zelf zei te rekenen op 2,2 miljard euro. Voor het vierde kwartaal rekent ASML op een omzet van ongeveer 2,1 miljard euro met een brutomarge van circa 44 procent.AkzoNobel daalde 1,8 procent, nadat het concern zijn winstverwachting voor dit jaar neerwaarts bijstelde, terwijl in het derde kwartaal een kwart minder winst werd geboekt door valutaschommelingen, aanhoudende margedruk en verstoringen van de aanvoerketen. Wim Hoste van KBC Securities noemde de resultaten van het verf- en chemieconcern "redelijk zwak", zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de verwachte tijdelijke onderbrekingen in de productie en de supply chain.De van fraude beschuldigde voormalige financieel directeur Guy Elliott van Rio Tinto treedt per direct terug als niet-uitvoerend bestuurder bij Royal Dutch Shell. Het aandeel Shell steeg 0,3 procent.Van de AMX-fondsen was Philips Lighting met een winst van 1,5 procent de sterkste stijger, gevolgd door OCI en Intertrust met winsten van respectievelijk 1,3 procent en 1,2 procent.Flow Traders sloot 1,3 procent lager en was daarmee de sterkste daler onder de Midkappers.BAM steeg 0,5 procent. Het bouwbedrijf gaat samen met twee andere bedrijven een werfterrein in de Canadese provincie British Colombia bouwen. De totale vergoeding bedraagt 95 miljoen euro, waarvan de helft voor BAM is.Van de kleinere fondsen sloot Tie Kinetix 0,3 procent lager. Het concern zei verscheidene partners voor zijn Flow-platform te hebben gevonden, maar het bedrijf blijft op zoek naar nieuwe samenwerkingen om zo verder uit te breiden.De aandeelhouders van Hunter Douglas hebben de benoeming van Adriaan Nühn als lid van de raad van bestuur goedgekeurd. Het aandeel steeg 1,4 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de handel aan de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 2.560,71 punten. De Dow Jones index steeg 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde vlak.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 18, 2017 12:12 ET (16:12 GMT)