Carrefour kwartaalomzet licht gestegen

Woensdag 18 oktober 2017 21:10 Omzetdaling in thuismarkt Frankrijk.(ABM FN-Dow Jones) De omzet van Carrefour is in het derde kwartaal licht gestegen dankzij toegenomen verkopen in de internationale divisie. Dit maakte het Franse supermarktconcern woensdagavond bekend.De omzet steeg in de periode met 0,4 procent tot 21,86 miljard euro, waar analisten 21,8 miljard euro hadden verwacht.De omzet in thuismarkt Frankrijk kromp met a,3 procent tot 10,04 miljard euro als gevolg van toenemende concurrentie, prijsdeflatie en een latere start van de seizoensprijsactie.Internationaal steeg de omzet met 1,8 procent en tegen constante valutaverhoudingen was de groei hier 4,6 procent.Carrefour herhaalde de eerder uitgesproken verwachting van een omzetgroei tussen 2 en 4 procent in heel 2017.Het aandeel Carrefour sloot woensdag 0,1 procent lager op 17,12 euro.