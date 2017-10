American Express ziet winst stevig stijgen

Woensdag 18 oktober 2017 22:41 Bedrijf verhoogt de winstverwachting.(ABM FN-Dow Jones) American Express heeft in het derde kwartaal een sterke winststijging op een gestegen omzet geboekt en verhoogde de winstverwachtingen. Dit maakte het Amerikaanse creditcardbedrijf woensdag nabeurs bekend."We ronden een herstructureringsplan van twee jaar voor schema af met sterke groei vanm omzet en resultaat in alle zakensegmenten", zei CEO Kenneth Chenault in een toelichting op de cijfers.De nettowinst kwam 19 procent uit op 1,36 miljard dollar in het derde kwartaal, tegen 1,14 miljard dollar een jaar eerder. De stijging was het gevolg van de beëindiging van de samenwerking met Costco. Per aandeel bedroeg de winst 1,50 dollar.De kosten stegen van 5,5 miljard naar 5,8 miljard dollar.De omzet steeg met 9 procent tot 8,44 miljard dollar, van 7,77 miljard dollar een jaar eerder. De omzetstijging was mede te danken aan hogere rente-inkomsten en meer bestedingen door credit card-houders.Het creditcardbedrijf verhoogde zijn bij de rapportage over het eerste en tweede kwartaal uitgesproken verwachting van een winst per aandeel voor heel 2017 van een bandbreedte van 5,60 tot 5,80 dollar eerst naar 5,80 tot 5,90 dollar nu.Het aandeel is woensdag 0,4 procent hoger gesloten op 92,08 dollar. In de handel nabeurs ging er evenwel weer 0,7 procent verloren.