Opnieuw lagere winstverwachting Philip Morris

Donderdag 19 oktober 2017 13:45 Sigarettenfabrikant past outlook voor tweede keer dit jaar aan.(ABM FN-Dow Jones) Philip Morris heeft voor de tweede keer dit jaar zijn winstverwachting voor het volledige jaar verlaagd. Dit maakte de Amerikaanse sigarettenfabrikant donderdag bekend.Philip Morris rekent nu voor 2017 op een aangepaste winst per aandeel van 4,75 tot 4,80 dollar, tegen constante wisselkoersen. Bij de publicatie van de resultaten in het tweede kwartaal verlaagde het bedrijf ook al de outlook, toen van 4,84 tot 4,99 dollar naar 4,78 tot 4,93 dollar per aandeel.In 2016 werd een winst per aandeel van 4,48 dollar gerealiseerd.Toch sprak topman André Calantzopoulos van "erg sterke resultaten" in het derde kwartaal.Philip Morris zag het aantal verkochte sigaretten in de verslagperiode afnemen met 7,6 procent. De grootste daling, van krap 12 procent, was zichtbaar in Azië.De groepsomzet steeg echter met 3,5 procent tot 20,6 miljard dollar. Onder aan de streep nam de nettowinst met 0,8 procent toe tot 1,97 miljard dollar.In de handel voorbeurs daalde het aandeel Philip Morris met 2,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 19, 2017 07:45 ET (11:45 GMT)