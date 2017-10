Damrak lager gesloten

Donderdag 19 oktober 2017 18:09 Unilever trekt AEX naar beneden.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,6 procent tot 544,56 punten, terwijl de AMX een verlies van 1,1 procent liet optekenen en voor de AScX een min resteerde van 0,6 procent.De constitutionele crisis in Spanje domineerde donderdag opnieuw de nieuwsstroom. Donderdagochtend liep de deadline af voor de Catalaanse president Carles Puigdemont om antwoord te geven op de vraag of de autonome regio afziet van een onafhankelijkheidsverklaring. De Catalaanse leider riep echter opnieuw op tot onderhandelingen met de centrale regering in Madrid, waarna de Spaanse premier Rajoy aankondigde aanstaande zaterdag de autonomie van Catalonië in te trekken.Een echte risk-off beweging zag beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus in reactie op Spanje echter niet. Het leek volgens hem bijna of de markt naar een reden zocht om iets af te kunnen koelen. In Nederland werd dit versneld door tegenvallende resultaten van Unilever en Philips Lihgitng, maar "per saldo valt het mee", aldus Schutte.Teleurstellende Chinese economisch groeidata drukten donderdag tevens op het sentiment. De economische groei in China zwakte in het derde kwartaal licht af, van 6,9 naar 6,8 procent. Verder stegen de detailhandelsverkopen en de industriële productie in september sterker dan verwacht in China.Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek dat de werkloosheid in Nederland in september ongewijzigd noteerde ten opzichte van een maand eerder. Het werkloosheidspercentage bedrieg 4,7 procent.Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de omzet van de Britse detailhandelsverkopen in september onverwacht is gedaald. Op maandbasis daalden de detailhandelsverkopen 0,8 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 1,2 procent.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten in de week eindigend op 14 oktober is gedaald met 22.000 naar in totaal 222.000.De bedrijvigheid in de industrie in de regio rond het Amerikaanse Philadelphia is in oktober verder doorgegroeid. De Philly Fed index steeg van 23,8 naar 27,9 deze maand.De index van Amerikaanse leidende economische indicatoren is in september voor het eerst dit jaar gedaald. De index daalde in september met 0,2 procent op maandbasis, tegen een stijging van 0,4 procent in augustus en 0,3 procent in juli.Olie noteerde donderdag in het rood. Een november-future West Texas Intermediate daalde 1,0 procent tot 51,54 dollar, terwijl een december-future Brent 1,3 procent lager bewoog op 57,41 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,1846. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1816 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1787 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Gemalto met een winst van 2,4 procent.ASML kreeg bij Berenberg een koersdoelverhoging van 147,00 naar 175,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Ook Barclays verhoogde het koersdoel, van 153,00 naar 167,00 euro. Het aandeel ASML steeg tevens 2,4 procent hoger, maar fractioneel onder Gemalto.Unilever was duidelijk de gebeten hond na de publicatie van zwakke derde kwartaalcijfers. De onderliggende omzetgroei, het cijfer waar analisten vooral op focussen, bedroeg 2,6 procent, waar de consensus lag op 3,9 procent. Exclusief de Spreads divisie, die Unilever wil afstoten, daalde de omzet in het derde kwartaal met 1,5 procent. Bij de tak zelf was sprake van een omzetdaling van 2 procent. Dit was wel een verbetering ten opzichte van eerdere kwartalen, aldus Unilever, dat zijn outlook herhaalde. Analisten waren niet te spreken over de resultaten, hoewel UBS nog een lichtpuntje vond. Volgens de Zwitserse bank was het positief dat de resultaten in de opkomende markten verder aantrokken, wat ook gold voor het grootste deel van de volumes. Het aandeel daalde 5,8 procent en was de sterkste daler van de hoofdfondsen.Randstad kreeg bij HSBC een koersdoelverhoging van 63,00 naar 68,00 euro bij een gehandhaafd koopadvies. Het aandeel daalde 0,3 procent.Jefferies verhoogde het koersdoel van Royal Dutch Shell van 63,20 naar 67,90 dollar met een ongewijzigd koopadvies. Het aandeel daalde 0,1 procent.In de Midkap sloot Philips Lighting de rij met een daling van 4,7 procent. Philips Lighting heeft in het derde kwartaal van dit jaar conform verwachting gepresteerd, waarbij de divisies Lampen en LED slecht presteerden maar Professional het veel beter deed. Dit concludeerde analist David Vagman van KBC Securities donderdag in reactie op de kwartaalresultaten van het bedrijf. In het afgelopen kwartaal werd op jaarbasis een 3,5 procent lagere omzet van 1.684 miljoen euro gerealiseerd. Dat was 3 procent onder de marktconsensus.Fugro heeft een contract ontvangen voor zeebodemonderzoek in Mexico van het nationale oliebedrijf Pemex. Het contract heeft een waarde van circa 10 miljoen dollar. Het aandeel verloor 0,8 procent.Het aandeel Sligro Food Group daalde 3,8 procent. Het derde kwartaal was voor het groothandels- en supermarktconcern uit Veghel zwakker dan gedacht, met name bij Foodservice, waar de omzet flink vertraagde. Voor de retailactiviteiten waaronder de EMTÉ winkels vallen, is men nog bezig met strategische alternatieven, herhaalde het concern. KBC Securities en NIBC stelden dat de winsttaxaties waarschijnlijk omlaag moeten, omdat Sligro een vlakke winstontwikkeling voorziet dit jaar.Refresco Group was een van de weinige stijgers met een stijging van 2,7 procent. Woensdag werd bekend dat de bottelaar om tafel zit met PAI Partners over een mogelijke overname. Volgens KBC Securities lijkt de bereidheid nu groter bij Refresco. Op 3 oktober deed PAI een derde en verhoogd bod van 19,75 euro per aandeel, waarmee Refresco op 1,6 miljard euro wordt gewaardeerd. KBC Securities analist Alan vandenberghe is ervan overtuigd dat Refresco het onderste uit de kan wil halen.ASR Nederland en TomTom waren met wisten van achtereenvolgens 0,4 procent en 0,03 procent naast Refresco de overige en enige stijgers van de AMX.KAS Bank zette de positieve winsttrend van de eerste jaarhelft in het derde kwartaal door, hoewel de omzet daalde. ING was tevreden over de resultaten en concludeerde dat KAS bank op de goede weg is. KAS Bank zette de positieve winsttrend van de eerste jaarhelft in het derde kwartaal door, hoewel de omzet daalde. ING was tevreden over de resultaten en concludeerde dat KAS bank op de goede weg is. Het aandeel eindigde de handelsdag als sterkste stijger van de kleinere fondsen met een winst van 1,2 procent.KBC Securities verlaagde het koersdoel op Kiadis Pharma van 17,50 naar 12,50 euro bij een ongewijzigde koopaanbeveling. Het aandeel daalde 5,1 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent lager op 2.555,40 punten. De Dow Jones index daalde 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.